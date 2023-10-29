سياسة
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تجدّد الاشتباكات بين العشائر العربية وتنظيم YPG شرقي سوريا
تجددت الاشتباكات بين مقاتلي العشائر العربية وتنظيم YPG الإرهابي المدعوم أمريكياً في قرى ذيبان وشحيل والجرزي وأبو حردوب بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك إثر اعتقال التنظيم عدداً كبيراً من سكان المنطقة.
تجدّد الاشتباكات بين العشائر العربية وتنظيم YPG شرقي سوريا
العشائر العربية تستهدف بالأسلحة الثقيلة مقرات تنظيم YPG الإرهابي شرقي سوريا - أرشيفية / صورة: AA
29 أكتوبر 2023

تجددت اشتباكات في عدة مناطق بين العشائر العربية وتنظيم PKK/YPG الإرهابي المدعوم أمريكياً في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ونشبت الاشتباكات إثر اعتقال إرهابيي YPG عدداً كبيراً من سكان المنطقة شرقي دير الزور، السبت، وفق ما أفادت مصادر محلية للأناضول.

وردًا على ذلك، استهدفت العشائر العربية بالأسلحة الثقيلة مقرات التنظيم الإرهابي، في قرى ذيبان وشحيل والجرزي وأبو حردوب، بالريف الشرقي للمحافظة، وذلك اعتباراً من منتصف ليلة السبت.

ومنذ صباح الأحد، امتدت الاشتباكات حتى قريتي الكشكية وأبو حمام جنوب شرقي دير الزور.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من الإرهابيين سلموا أنفسهم مع أسلحتهم لأفراد العشائر العربية في قرية أبو حردوب.

ولفتت إلى إسقاط مُسيرة تابعة للتنظيم الإرهابي في قرية الجرذي.

وأكدت المصادر مقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء قصف نفذه الإرهابيون بقذائف الهاون على قرية أبو حردوب.

وأوضحت أن مروحيات أمريكية أقلعت من القواعد في المنطقة وأجرت طلعات استطلاعية في سماء المناطق التي شهدت اشتباكات.

وفي أغسطس/آب الماضي، أطلقت قوات العشائر العربية معارك ضد التنظيم الإرهابي في دير الزور قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات وتمتد إلى محافظات أخرى شمال وشرقي سوريا.

ولاحقاً، أعلنت العشائر انسحابها من المناطق التي طهرتها من PKK/YPG لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم الإرهابي، وقبلت الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القوات الأمريكية (الوسيطة) في المنطقة.

وبذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، احتل تنظيم YPG الإرهابي بدعم أمريكي دير الزور التي يشكل العرب كامل سكانها.

ويجنّد التنظيم الإرهابي الأطفال العرب في المناطق التي يسيطر عليها، ويجبرهم على القتال في صفوفه.

ويبيع التنظيم النفط لحكومة النظام السوري بطرق غير مشروعة متجاوزاً العقوبات الأمريكية، ويستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطته، ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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