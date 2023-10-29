هاجم مئات اليهود الإسرائيليين، السبت، مهجعاً يقيم فيه طلاب عرب في مدينة نتانيا، شمالي إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو مئات اليهود الإسرائيليين، واحد منهم على الأقل كان يحمل سلاحاً، وهم يحاولون كسر الباب الرئيسي للمهجع وسط صيحات ضد العرب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "فرّق أفراد الشرطة المظاهرة بالقرب من الكلية في نتانيا، وعاد جميع الطلاب الذين كانوا يقيمون في الكلية إلى منازلهم".

وأضافت: "جرت استعادة النظام وعاد جميع الطلاب الذين مكثوا في مساكن الكلية إلى منازلهم دون أن يصابوا بأذى".

وقال موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، مساء السبت، "تظاهر نحو 300 شخص أمام كلية نتانيا ضد الطلاب العرب فيها".

وأشارت إلى أن الإسرائيليين اليهود زعموا أن الطلاب العرب "ألقوا بيضاً على متدينين يهود، ورددوا الهتافات وعزفوا الموسيقى الصاخبة خلال يوم السبت".

وأكدت أن المتظاهرين اليهود حاصروا الطلاب داخل الكلية.

ونقلت عن رئيسة بلدية نتانيا ميريام فيربرغ إيكار: "في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في المهاجع في كلية نتانيا، طلبت هذا المساء إدارة الكلية إخلاء مساكن الطلاب على الفور وتقديم مثيري الشغب إلى العدالة".

وفي سياق استهداف الفلسطينيين العرب، قررت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، تقديم لائحة اتهام ضد الفنانة العربية والمؤثرة في شبكات التواصل الاجتماعي ميساء عبد الهادي، بتهمة "التحريض".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب: "بعد تحقيق مكثف أجرته شرطة الشمال، سيجري صباح اليوم تقديم لائحة اتهام ضدّ فنانة ومؤثرة في شبكة التواصل من سكان مدينة الناصرة".

وأضافت: "في 24 أكتوبر/تشرين الأول إثر ظهور عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجهات حول فنانة في مهنتها وهي من الشخصيات المؤثرة في شبكة التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي، إذ نشرت منشورات في وسائل الإعلام المختلفة أشادت فيها بتنظيم إرهابي"، وفق البيان.

وتابعت: "جرت إحالة المشتبه بها إلى مركز الشرطة حيث جرى التحقيق معها وتوقيفها، وفي نهاية تحقيق مكثف سيجري تقديم لائحة اتهام ضدّها صباح اليوم (الأحد) من خلال مكتب النيابة العامة في لواء الشمال"، بتهمة "التحريض وتأييد الإرهاب".

وأرفقت الشرطة بيانها بصورة نشرتها الممثلة لعناصر من حركة حماس وهم يحطّمون الجدار الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة وأرفقتها بكتابة: "لنفعل ذلك على طريقة برلين"، في إشارة إلى هدم جدار برلين عام 1989 الذي توحدت بعده ألمانيا.

وعبد الهادي، من سكان مدينة الناصرة شمالي إسرائيل، وهي ممثلة تلفزيون ومسرح من مواليد عام 1985.

وكانت قد اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية من منزلها في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأفرج عنها بعد يومين بشروط مقيدة، بينها الحبس المنزلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تشن الشرطة الإسرائيلية حملة ملاحقة واعتقالات في صفوف العديد من المواطنين العرب في إسرائيل بداعي التحريض، حسب مركز "عدالة" الحقوقي.

ويشكل العرب نحو 20% من عدد سكان إسرائيل البالغ 9 ملايين نسمة.