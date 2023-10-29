أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلّحة لحركة "حماس"، الأحد، أنها استهدفت آليات إسرائيلية متوغّلة شمال غربي قطاع غزة.

وأشارت القسام، في منشورات عبر حسابها على منصة تليغرام، إلى أن كتائبها "دكّت" آليات إسرائيلية متوغلة شمال غربي غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت "اشتعال النيران في آليات غرب موقع إيرز (شمال غزة) والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها".

وأضافت أن عناصرها أكّدوا استهداف "دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما".

ولفتت القسام إلى أن الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة "متواصلة" حتى الساعة 14:00 (ت.غ)، مضيفةً أن "أن قوة تابعة لها تسلّلت خلف قوات إسرائيلية متوغلة، واشتبكت معها في شمال قطاع غزة".

كتائب القسام، أوضحت أنها تستهدف "موقع إيرز بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة، التي جرى استهدافها في محيط الموقع".

على صعيد آخر، قالت القناة 12 الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، إن مسلحين من حركة حماس اشتبكوا مع جنود إسرائيليين شمالي قطاع غزة.

القناة تابعت: "خرج مسلحو حماس من نفق في شمال قطاع غزة، وحاولوا مهاجمة قوة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل هناك".

وزعمت أن 20 مسلحاً قُتلوا في الاشتباك، في حين لم تصدر إفادة من حماس ولا الجيش الإسرائيلي بشأن خسائر بشرية.

كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن "قوات برية إضافية دخلت إلى قطاع غزة كجزء من الضغط المتزايد على حماس".

وأضافت: "خلال العمليات في شمال قطاع غزة، في ساعات الليل، أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، جراء سقوط قذيفة هاون، كما أصيب جندي بجروح متوسطة في مواجهات مع المسلحين".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "خلال الـ24 ساعة الماضية، واصلت قوات برية عسكرية كبيرة من الجيش الإسرائيلي، عملياتها داخل غزة".

وأردفت بأن "القوات تركز في هذه المرحلة، على تولي مواقع السيطرة الميدانية، للحؤول دون تعرضها لنيران المسلحين".

في سياق منفصل، دوت صفارات الإنذار الإسرائيلية، الأحد، في تل أبيب ومدن إسرائيلية مجاورة، عقب انطلاقها في بلدات بغلاف قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، على منصة إكس، إن "صافرات الإنذار دوّت في تل أبيب"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، بـ"سقوط شظايا صاروخية في مدينة ريشون لتسيون (وسط إسرائيل)".

وتابعت: "ننفذ مسحاً بحثاً عن بقايا وأشياء أخرى لإزالة المخاطر الإضافية على الجمهور.. وفي هذه المرحلة لا توجد إصابات ولا أضرار معروفة".

كما دوت صافرات الإنذار أكثر من مرة منذ صباح الأحد، في بلدات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة ويرتكب اعتداءات في الضفة الغربية؛ ما أسفر إجمالاً عن مقتل 7814 فلسطينياً، بينهم 114 في الضفة، وإصابة 21693، حسب تليفزيون فلسطين (رسمي) صباح الأحد.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نفذت حماس هجوماً على مناطق في "غلاف غزة"؛ ردّاً على "اعتداءات يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وقتلت حماس 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسَرَت ما لا يقل عن 230 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.