استُشهد فلسطيني خامس، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 116 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "استشهد الشاب حسين يوسف ربيع (29 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم (الأحد) في مخيم الدهيشة، قرب بيت لحم".

وبذلك ترتفع حصيلة الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال موجة التصعيد الأخيرة بالضفة الغربية إلى 116، إضافة إلى نحو 2000 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أوردت أنباء في وقت سابق عن استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب نابلس.

وفجر الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في محافظات نابلس وطوباس (شمال) ورام الله (وسط)، خلال مواجهات، وفق مصادر محلية.

استهداف للصحفيين

وفي سياق متصل، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي حول الصحفي الجريح معاذ عمارنة للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، بعد أسبوعين من اعتقاله.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن الصحفي عمارنة "يمنع من زيارة عائلته وإدخال أدوية له، بينها مرطبات العين والعين الاصطناعية التي وضعت له بعد فقد عينه، ونظارته الطبية".

وأوضحت هيئة الأسرى أن "الجيش الإسرائيلي يرفض نقل عمارنة وهو من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم (جنوب) ومعتقل منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى المستشفى نتيجة ما يعانيه من صداع شديد ومستمر منذ إصابته".

وأصيب عمارنة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلال متابعته لفاعلية ضد الاستيطان الإسرائيلي ببلدة صوريف، غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

والخميس، صدر قرار اعت قال إداري بحق الصحفيين مصعب قفيشه ومصطفى الخواجا، وفق إعلان سابق لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وتصاعد استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين مع تفاقم التوتر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ووفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد "استشهد 34 صحفياً في قطاع غزة حتى اليوم الـ 23 من القصف الإسرائيلي على القطاع".

وتشهد الضفة الغربية موجة مواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات مكثفة على غزة، واستشهد إجمالاً 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة. كما استشهد 116 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أَسَرت ما لا يقل عن 230 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.