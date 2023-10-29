سياسة
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الأردن ينفي "شائعات" نقل إمدادات أمريكية إلى إسرائيل عبر قواعده العسكرية
نفى الأردن، "شائعات" بشأن استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأمريكي إلى إسرائيل، وقال مصدر عسكري أردني إن نشر مثل هذه الشائعات، يهدف إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسُمعة القوات المسلحة.
الأردن ينفي "شائعات" نقل إمدادات أمريكية إلى إسرائيل عبر قواعده العسكرية
للمرة الثانية.. الجيش الأردني ينفي استخدام قواعده لنقل إمدادات إلى إسرائيل- أرشيفية / صورة: يديعوت أحرونوت
29 أكتوبر 2023

نفى الأردن، الأحد، للمرة الثانية، استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأمريكي إلى إسرائيل.

جاء ذلك في بيان أورده الجيش الأردني، على لسان مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول".

وقال المصدر: "لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني، من قبل طائرات أمريكية تزوّد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة".

وأضاف أن "نشر وتداول مثل هذه الشائعات، يهدفان إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسُمعة القوات المسلحة".

وأشار إلى أن مستشفى القوات المسلحة "لا يزال يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، رغم جميع التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي، لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

وطالب البيان "بعدم تداول هذه الشائعات، نظراً إلى أهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية".

ويعد البيان العسكري الأردني الثاني للمملكة، بعد أن نفى "الشائعات" نفسها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشن إسرائيل منذ 23 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم السيوف الحديدية، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً، و2062 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت نحو 240 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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