أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه "لا يمكن لأي قوة إمبريالية عرقلة أهداف الجمهورية التركية".

وأضاف أردوغان في خطابه خلال احتفالية مئوية الجمهورية التركية، الأحد، أن بلاده "وُلدت لتكون ملاذاً لمن لا ملاذ له عالمياً.. ونحن نقف ونتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وقال أردوغان: "إن تركيا تهبّ لمساعدة المظلومين والمحتاجين حيثما وُجدوا، من القوقاز حتى آسيا ومن تركستان إلى فلسطين".

وقال: "ندخل مئوية تركيا الثانية ونحن نسطِّر دستوراً جديداً. هدفنا الأكبر في الفترة المقبلة يتمثل في إنقاذ ديمقراطيتنا من عار الدستور الانقلابي وصياغة دستور يليق بالسنة المئة لجمهوريتنا".

كما لفت أردوغان إلى أن "قطاع الصناعة التركية، وبخاصة الدفاعية، شهد قفزات نوعية"، مضيفاً: "جمهوريتنا شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة".

وأكد الرئيس التركي مواصلة تعزيز قوة جيش البلاد قائلاً :"سنبرم اتفاقية مع الإسبان مرة أخرى لكي نمنح بلادنا نسخة أفضل من سفينة "TCG Anadolu" ونرفع عدد حاملات طائراتنا إلى اثنتين".

وأثنى أردوغان على بلاده قائلاً: "جمهوريتنا كنز عظيم ينتقل من يد إلى يد ومن قلب إلى قلب ومن جيل إلى جيل على مدى آلاف السنين"، وأكّد أن "الجمهورية التركية اليوم هي كشجرة باسقة ضاربة الجذور في الأرض".

كما أكّد الرئيس التركي أن "الجمهورية التركية التي تعد حلقة جديدة في تقليد دولنا الممتد لآلاف السنين، ليست أول دولة نؤسسها على هذه الأراضي بل آخرها".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهي ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وشهدت المدن التركية المختلفة احتفالات وفاعليات لإحياء الذكرى المئة لإعلان الجمهورية التركية، بمشاركة شعبية ورسمية شملت شخصيات حزبية ومسؤولين في الحكومة والدولة التركية.