سياسة
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شاهد | متظاهرون يقتحمون مطاراً في داغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل
اقتحم عشرات المتظاهرين مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بحثاً عن مسافرين إسرائيليين بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
شاهد | متظاهرون يقتحمون مطاراً في داغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل
قررت السلطات إغلاق المطار مؤقتاً / صورة: Reuters
29 أكتوبر 2023

اقتحم عشرات المتظاهرين، مساء الأحد، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثاً عن مسافرين إسرائيليين.

وبثت وكالة أزفستيا الروسية وقناة "أر تي" مقاطع فيديو للاقتحام، إذ جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، جرى اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتاً أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي، الأحد، غارات مكثفة على غزة، واستشهد إجمالاً 8005 فلسطينيين، بينهم 3342 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة. كما استشهد 114 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أَسَرت نحو 240 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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