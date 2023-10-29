أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، رصد 10 صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية، باتجاه شمالي البلاد، وفق بيان رسمي.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب التقرير الأولي عن حالة التأهب في المنطقة الشمالية، جرى رصد نحو 10 عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "نفذنا هجمات داخل الأراضي اللبنانية رداً على إطلاق النار".

في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام الذراع المسلحة لحركة حماس، أن كتائبها في لبنان "قصفت مستوطنة نهاريا، شمالي فلسطين المحتلة بـ16 صاروخاً، رداً على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة"، دون تفاصيل إضافية.

من جهتها، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، استهدافها موقعين عسكريين إسرائيليين على الحدود مع لبنان.

وأفادت الجماعة في بيان، بأنه "بعد متابعة ورصد دقيق اكتشفنا قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فاستهدفناها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة".

وأشارت في بيان آخر إلى استهدافها موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بـ"الأسلحة المناسبة"، وتحقيق "إصابات مباشرة" في القوات الإسرائيلية. ‏

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إسرائيل قصفت بالمدفعية أطراف بلدات البستان، ومروحين، وزبقين ومحيط منطقة اللبونة، جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف وقنابل مضيئة وحارقة على عدة بلدات في الجنوب واستهدف الأحراج فيها.

وأشارت إلى أن "العدو الاسرائيلي أطلق نحو 10 قذائف على مرتفعات بلدة كفرشوبا، في قضاء حاصبيا، كما أطلق قنابل مضيئة على أحراج بلدة حلتا (جنوب).

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ ثلاثة أسابيع، تبادلاً متقطعاً لتبادل النيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وتأتي التوترات بينما يشن الجيش الإسرائيلي لليوم الـ23 على التوالي حرباً على غزة استشهد فيها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أَسَرت نحو 240 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.