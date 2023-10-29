سياسة
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مصر تبحث سبل إنفاذ هدنة فورية بغزة.. والسيسي: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين
قال وزير خارجية مصر سامح شكري إن بلاده تبحث "سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، فضلاً عن وقف "التصعيد غير المسبوق" في القطاع. وقالت الخارجية المصرية إن شكري "تواصل هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان".
مصر تبحث سبل إنفاذ هدنة فورية بغزة.. والسيسي: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين
لليوم الـ23 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة / صورة: AA
29 أكتوبر 2023

قال وزير خارجية مصر سامح شكري إن بلاده تبحث "سبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، فضلاً عن وقف "التصعيد غير المسبوق" في القطاع.

جاء ذلك خلال محادثات وزير خارجية مصر مع مسؤولين عرب وغربيين، وفق بيانات لوزارة الخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية إن شكري "تواصل هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والسعودي الأمير فيصل بن فرحان".

وأوضحت أن الاتصالين الهاتفيين جاءا في "إطار تنسيق الجهود العربية من أجل التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق في قطاع غزة، وسبل إنفاذ هدنة إنسانية فورية تخفف من وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع".

كما تلقّى شكري اتصالاً هاتفياً، الأحد، من فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "تناول مساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع والجهود المصرية في هذا الصدد".

وأكّد الطرفان "وجوب ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

في سياق متصل استقبل شكري، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، وبحثاً الوضع الإنساني في غزة.

وشدّد شكري على "ضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد وتحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب".

السيسي يؤكد عدم السماح بتهجير الفلسطينيين

على صعيد آخر، أكّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، أن بلاده "لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم" إلى أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس المصري، من نظيره الأمريكي جو بايدن، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وشدّد الرئيس المصري، حسب البيان، على "ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة".

كما أكّد "موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير".

وقال إن "مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".

بدوره، أكّد الرئيس الأمريكي "رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم"، وفق المصدر نفسه.

واستعرض الجانبان "آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة".

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، وقَتل إجمالاً 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة. كما قتل 114 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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