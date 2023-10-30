يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، ولليوم 24 على التوالي شن غارات بالطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً، و2136 سيدة، إضافة إلى إصابة أكثر من 21048 مواطناً بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن "الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف، وعمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى".

وبيّن القدرة أن "قوات الاحتلال نفذت 908 مجازر في قطاع غزة"، كما حذّر من انتشار أوبئة مثل الجدري المائي بين النازحين نتيجة شح المياه في مراكز الإيواء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع فصل الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن هذه المنطقة".

وأوضحت أن "طائرات الاحتلال الحربية بمساندة المدفعية شنَّت سلسلة من الغارات العنيفة شرق بيت لاهيا وشرق جباليا، في ظل تحرُّك بطيء للآليات العسكرية في منطقة شمال شرق القطاع".

وكانت الطائرات الحربية شنت عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة، كما قصفت المدفعية منطقة شرق المغازي وسط القطاع وشرق خان يونس، حسب وفا.

كما شنت عدة غارات على منزل عائلة أبو سيدو وسط خان يونس، ومنزلين شرق رفح وغرب رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

كما أصابت ضربات جوية إسرائيلية مناطق قريبة من مستشفيَي الشفاء والقدس، فيما اشتبك مسلحون فلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال مسؤولون فلسطينيون إنّ نحو 50 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى الشفاء، مضيفين أنهم يشعرون بالقلق إزاء التهديدات الإسرائيلية المستمرة للمنشأة.

الدعوة إلى هدنة

وتزامنت الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة مع تصاعد الاحتجاجات الدولية التي تدعو إلى "هدنة إنسانية" للسماح بدخول المساعدات.

وقال مصدر مطلع إنّ المفاوضات التي تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحماس استمرت أمس الأحد، وتضمنت مناقشات بشأن احتمال إطلاق سراح رهائن.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنّ حماس تريد هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام من العمليات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات والوقود إلى قطاع غزة المحاصر مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم الحركة.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن أكثر من نصف الرهائن الذين تحتجزهم حماس يحملون جوازات سفر أجنبية من 25 دولة، من بينهم 54 مواطناً تايلاندياً.

انقطاع الاتصال والإنترنت

وفي السياق أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) فرع غزة، ليل الأحد/الاثنين، انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بمناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إثر تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

وأفادت الشركة في بيان على منصة فيسبوك بأنه "في الساعات الأخيرة تعرضت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة لانقطاع خدمات الاتصال والإنترنت بسبب تعطل المولد الرئيسي في أحد مقاسمنا الرئيسية بمنطقة الشيخ رضوان".

وأضافت: "نودّ التوضيح أنه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت لتقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

وتابعت: "تراقب طواقمنا الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين".

والأحد، أعلنت الشركة عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة.

وحتى مساء الأحد استُشهد 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة في غزة.

وقتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيراً، حسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.