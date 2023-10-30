استُشهد الشاب فؤاد إسماعيل محمود أبو صبحة (23 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على مدخل بلدة يطا جنوبيّ الخليل، واستُشهد أحمد نوفل (23 عاما) متأثراً بإصابته برصاص المستوطنين قبل أيام قرب رام الله، كما استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب 9 آخرون ليل الأحد/الاثنين في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 330 شهيداً، بينهم 122 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي القدس أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين إصابة أحد عناصرها في عملية طعن بمدينة القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ و"تحييده"، بلا مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن حالة الشرطي المصاب "خطيرة ولكن مستقرة". وحسب شهود عيان تحدثوا للأناضول، وقعت العملية في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية. وأشار الشهود إلى أن الفلسطيني كان ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه دون معرفة حالته الصحية، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تناوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

4 شهداء في جنين

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة".

وأضافت أن "القوات نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين".

وأشارت "وفا" إلى أن "جرافات الاحتلال بدأت تجريف الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، كما جرفت الشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة".

وأكد مصدر أمني أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الطائرة المسيرة صاروخاً على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى إلى إصابة شابّ بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل".

وأضاف أن "قوات الاحتلال سحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا وفجّرتها".

من جانبها قالت "كتائب القسام-جنين" في منشور على منصة قناة الأقصى بتليغرام: "يخوض مجاهدونا برفقة بقية فصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين على عدة محاور، واستُهدفَت خلالها القوات المقتحمة بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار".

وحسب المنصة "استُهدفَت آليات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار عند مدخل مخيم جنين".

وقالت المنصة إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على محول الكهرباء ما أدى إلى قطعها عن محيط مستشفى جنين الحكومي".

وأضافت: "جرافة احتلالية تهدم وتدمّر مدخل مخيم جنين (القوس)".

في سياق متصل أُصيبَ شابّ برصاص إسرائيلي، عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

اعتقالات مستمرة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال نحو 85 فلسطينياً في حملة اعتقالات بعدد من المدن والقرى في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 18 مواطناً بينهم فتاة من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شابّ على دراجة نارية عند حاجز قلنديا، ما أدى إلى إصابته بالبطن، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله"، حسب "وفا".

واقتحمت القوات مخيم الجلزون شمال رام الله، حسبما ذكرت مصادر محلية، واعتقلت المواطن محمد صالح، بعد أن داهمت منزله وفتشته. واقتحمت القوات أيضاً بلدة بيتونيا، وقرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وبلدة سلواد شرقا.

كما اقتحمت القوات حي رأس خميس في مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واعتقلت الطفل فيصل الرشق، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته. في السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وفي نابلس أفادت مصادر محلية بأن "قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عدداً من المنازل وفتّشتها، واعتقلت 5 مواطنين بينهم ناصر الشاعر الأستاذ في جامعة النجاح ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، والصحفي نواف العامر.

وبلغت لحصيلة الإجمالية لاعتقالات الضّفة نحو 1680، مع الإشارة إلى أنّ هذا المعطى يشمل من أُفرجَ عنهم لاحقاً، و80% جرى تحويلهم للاعتقال الإداري، كما بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء 49، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

وتركزت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، وبلغت نحو 500 حالة اعتقال. وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين 17، وعدد النواب 13، ووصلت أوامر الاعتقال الإداريّ إلى أكثر من 620 بين أوامر جديدة وأوامر تجديد. ولا تشمل هذه المعطيات عمال غزة المحتجزين، ولا أعداد العمال الذين اعتُقلوا من الضّفة.