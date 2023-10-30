أعلنت قناة القاهرة الإخبارية المصرية مساء الأحد إجراء مصر "ترتيبات" لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الاثنين.

وأكدت القناة عبر منصة إكس أن "مصر تواصل جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين، إذ جرى إدخال 48 شاحنة أمس من المساعدات المتنوعة".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) أفاد في بيانين، الأحد، بأنه تسلّم 34 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات المستلمة وصل حتى اللحظة إلى 118 شاحنة، فيما لم يُسمح بإدخال الوقود، إذ تقول إسرائيل إن "حماس ستستغلّها لصنع أسلحة ومتفجرات".

تحذير أممي

بدوره شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية.

وأكد المكتب الأممي في تقريره اليومي أن "الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد".

وقبل وصولها إلى رفح تُفتَّش الشاحنات عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر على بُعد نحو 40 كلم من رفح، حسب أوتشا.

وشددت الأمم المتحدة على أن القطاع يحتاج إلى 100 شاحنة يومياً على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم كشف هويته الأحد إن "إسرائيل ملتزمة تعديل عملية التفتيش لتتمكن من فحص 100 شاحنة يومياً".

الجنائية الدولية تجرّم

من جهته أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين، أن "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل "جريمة".

ودعا خان إسرائيل إلى ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء" في غزة، بلا تأخير.

وقال خان في تصريحات صحفية إنه رأى في رفح شاحنات عالقة مليئة بالسلع والمساعدات الإنسانية، بعيدة عن الأفواه الجائعة (لسكان غزة) وجروحهم.

وذكر خان الأحد أنه "يحقق في الجرائم التي قد تكون ارتُكِبت في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول" ولكن أيضاً "في الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية"، وذلك في إطار التحقيق الرسمي الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية عام 2021 حول الأراضي الفلسطينية.

وكانت غزة تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يومياً قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز وفق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).