حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين الاثنين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاقتصاديين وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع أضرار كبيرة". وذكرت أن من الموقعين روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العامّ، ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك، والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل.

كما تتضمن القائمة البروفيسور الحنان هيلفمان من جامعة هارفارد، وحاييم شاني المدير العامّ السابق لوزارة المالية، والبروفيسور جوش أنجريست الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021، وآخرين.

وذكرت أن الموقعين كتبوا في رسالتهم: "توجد حاجة فورية إلى وقف تمويل جميع الأنشطة غير الضرورية للمجهود الحربي وإعادة بناء الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل الأحزاب المشكّلة للحكومة". وأضافوا: "استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي. يجب أن نتصرف بشكل مختلف".

كانت الحكومة الإسرائيلية خصصت أموالاً طائلة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأيضاً لتمويل أنشطة الأحزاب الدينية في إسرائيل. ولم تفصّل الرسالة الأموال التي يطالب الاقتصاديون بوقف صرفها، ولكن إشارتها إلى تمويل الأحزاب المشكّلة للحكومة تلمّح إلى هذه البنود.

وذكروا في رسالتهم أن "الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات الوطنية، وتحويلاً للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإنعاش الاقتصاد".

وقالوا: "في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات الشواكل، بل أكثر. ندعو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى مراجعة بنود الإنفاق كافة في موازنة 2023 في أسرع وقت ممكن".

كما دعوا إلى الإلغاء الفوري لجميع نفقات الموازنة غير الضرورية، "وفي الوقت نفسه يجب فتح موازنة 2024، وتحديثها على أساس ترتيب الأولويات الذي يعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظلّ الحرب"، حسب الرسالة.

ودعوا "رئيس الوزراء ووزير المالية إلى العودة إلى رشدهما"، وقالوا إن "استمرار السلوك الحالي يضرّ باقتصاد إسرائيل، ويقوّض ثقة المواطنين بالنظام العامّ، ويخرب قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه".

انكماش الاقتصاد

قال بنك جيه بي مورغان تشيس، الأحد، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهُر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

وكتب محللون في البنك بياناً قالوا فيه إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كانت "مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك".

وأفاد البنك بأن تقديراته الحالية، قبل بدء أي هجوم بري على غزة، تؤشر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 11% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020 مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.

وتُعتبر تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن، إذ باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة.

وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب بنسبة 11% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.

وأكد محللو البنك أن المخاطر "ربما لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب في الاقتصاد الإسرائيلي صعب حالياً بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد".

وأشاروا إلى أن صراعات إسرائيل الأخيرة، بما في ذلك الصراع مع حماس في عام 2014 الذي استمر نحو سبعة أسابيع وتضمّن هجوماً برياً على المنطقة، وحرب عام 2006 مع جماعة حزب الله اللبنانية، بالكاد أثرت في النشاط.. "لكن الحرب الحالية كان لها تأثير أكبر بكثير في الأمن والثقة الداخليين".

كانت حكومة بنيامين نتنياهو استدعت ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي -وهو أكبر عدد في تاريخ إسرائيل- منذ بدء الحرب. وهذا يمثل أكثر من 5% من القوى العاملة في البلاد.

ولليوم 24 على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات مكثفة على غزة، واستُشهد إجمالاً 8005 فلسطينيين، منهم 3324 طفلاً و2062 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 20242 آخرين، ووجود 1870 مفقوداً تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة.

وقتلت حركة حماس من جانبها أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، حسب وزارة الصحة الإسرائيلية.

كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.