أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تجاوزت 150%، في ظلّ العدوان الذي يشنَّه الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، مع المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية السفيرة دايكي بوتزل، بحثت خلاله الوضع الصحي والإنساني في فلسطين، وفق بيان للوزارة نُشر على منصة فيسبوك.

وقالت الوزيرة: "نسبة إشغال المستشفيات في غزة تصل إلى أكثر من 150%، في حين أن مجمع الشفاء الطبي وصل عدد المرضى فيه إلى 5 آلاف، وهو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط".

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة د.وائل الشيخ ومستشار الوزيرة لشؤون قطاع غزة د.إياد الأغا، ومدير وحدة التعاون الدولي د.ياسر بوزية، إلى جانب الوفد المرافق للمبعوثة الألمانية.

وأطلعت وزيرة الصحة الوفد على مستجدات الوضع الصحي في فلسطين، خصوصاً قطاع غزة، مبينة أن الوضع الصحي في غزة كارثي، وأن عديداً من المستشفيات توقف فعلاً عن العمل بسبب القصف والعدوان ونفاد الوقود، وفق البيان.

وحذرت من "التهديدات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، التي كان آخرها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر".

وناشدت وزيرة الصحة بـ"تَدخُّل المجتمع الدولي وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، الذي طاله القصف والقتل والتدمير".

وتابعت بأنه "لا يمكن إخلاء المستشفيات، فهي مليئة بالمرضى والمصابين، إضافة إلى آلاف النازحين الذين وجدوا في ساحات المستشفى ملاذاً آمناً".

في السياق نفسه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي التهديد بقصف مستشفى القدس في منطقة تل الهوى وسط مدينة غزة.

وضربت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية "حزاماً نارياً" في محيط المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "طائرات الاحتلال تقصف بكثافة محيط مستشفى القدس، من أجل إجبار النازحين بداخله على الذهاب جنوباً".

وأضافت أنه "في مستشفى القدس 12 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذٍ آمنٍ، إضافة إلى نحو 400 مريض، ومثلهم جرحى، باتوا مهددين بالقصف".

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "سُلطات الاحتلال الإسرائيلي جدّدَت اليوم تحذيراتها بقصف مستشفى القدس، والأمر بالإخلاء الفوري له، محمّلة الاحتلال المسؤولية عن سلامة مَن فيه من المواطنين".

وأكّدَت في بيانٍ مُقتضَب أنها "لن تُخلِيَ المستشفى، مُطالِبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة".

والأحد قالت الجمعية إن "الجيش الاسرائيلي يتعمد إطلاق صواريخ مباشرة بجوار مستشفى القدس في غزة بشكل متواصل، بهدف إجبار الكادر الطبي والنازحين والمرضى على إخلاء المستشفى".

وأوضحت في بيان، أن الغارات الإسرائيلية "ألحقت أضراراً بالغة بأقسام المستشفى، وعرّضَت الأهالي والمرضى للاختناق".

وسبق أن هدّدَت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الشفاء الذي تدّعي وجود أنفاق عسكرية تحته، وهو ما نفته المقاومة.

وتشنّ إسرائيل منذ 24 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمّرَت فيها أحياءً بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً، و2062 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء.