سياسة
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ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي إلى 35 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35
استشهاد 35 صحفياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. / صورة: Reuters
30 أكتوبر 2023

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جرّاء الحرب التي تشنّها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 35 صحفياً.

وقال المكتب في بيان على منصة تليغرام: "35 صحفياً.. المكتب الإعلامي الحكومي ينشر قائمة الصحفيين الذين ارتقوا جرّاء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة".

ونشر المكتب أسماء وصور الضحايا الصحفيين، إذ ضمّت القائمة: "محمد الصالحي، إبراهيم لافي، محمد جرغون، أسعد شملخ، سعيد الطويل، هشام النواجحة، محمد أبو رزق، عائد النجار، محمد أبو مطر، رجب النقيب، أحمد شهاب، عبد الرحمن شهاب، حسام مبارك، هاني المدهون، عصام بهار".

كما ضمت القائمة: "محمد بعلوشة، عبد الهادي حبيب، علي سليمان، أنس أبو شمالة، سميح النادي، خليل أبو عاذرة، محمد أبو ظريفة، محمد علي، إيمان العقيلي، محمد عماد لبد، أحمد مسعود، رشدي السراج، محمد فايز الحسني، سائد حلبي، جمال الفقعاوي، أحمد أبو مهادي، ياسر أبو ناموس، سلمى مخيمر، دعاء شرف، سلام ميما".

وطال الاستهداف الإسرائيلي عائلة مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في غزة وائل الدحدوح، إذ استُشهد 12 شخصاً من عائلته، بينهم زوجته وابنه وابنته، في قصف استهدف منزلاً نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتلقى الدحدوح خبر استهداف المنزل الذي لجأت عائلته إليه عندما كان يغطي من مكتب الجزيرة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حرباً على غزة استُشهد فيها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة بالقطاع.

وقتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتحتفظ بـ239 أسيراً، حسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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