كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن مواقف المسؤولين المنتخبين من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون قد تؤدي إلى تصدع داخل المعسكر.

وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون منذ بدء الحرب على غزة في السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري للحفاظ على موقف متوازن بين التضامن مع إسرائيل والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، يعبّر المسؤولون في الأغلبية الرئاسية عن خط آخر، وهو الدعم المتواصل لتل أبيب.

وأشارت لوموند إلى أن هذا الخط "لا يتوافق مع تنوع الآراء داخل الأغلبية الحاكمة، ولا مع الخط الدبلوماسي التاريخي لفرنسا، الذي هو اليوم خط رئيس الجمهورية".

وأوضحت أن جلسة النقاش التي شهدتها الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الاثنين الماضي حول الوضع في الشرق الأوسط سلّطت الضوء على الانقسام الذي يسود داخل مجموعة الأغلبية الحاكمة.

وأظهر بعض النواب في معسكر الرئيس دعماً ثابتاً لإسرائيل، واعتبروا أن "لهم الحق في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحييد جميع إرهابيي حماس". في حين حذّر ماكرون من القاهرة إسرائيل من “غزو بري واسع النطاق”، من المرجح أن يضاعف عدد الضحايا المدنيين.

وأكدت لوموند أن هذه الأصوات المتنافرة، رغم أنها أقلية، تثير القلق داخل المعسكر الرئاسي.

وكشفت أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن تحاول احتواء الانقسام داخل أغلبيتها، ففي منتصف أكتوبر/تشرين الأول أرسل نحو 30 نائباً من أنصار ماكرون رسالة إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا لضمان عدم تحويل المساعدات التنموية التي تدفعها فرنسا لفلسطين لأغراض إرهابية.

سلطة زعيم حزب العمال البريطاني مهددة

وفي السياق نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية تقريراً حول سلطة زعيم حزب العمالكير ستارمر، التي تواجه تهديداً من نواب المقاعد الأولى في البرلمان الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة، على خلاف زعيمهم.

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة من النواب في المقاعد الأولى بالبرلمان البريطاني تحدّوا موقف ستارمر من الحرب على غزة وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال ستارمر إنّ إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها والتأكد من عدم قدرة حماس على شن هجوم مشابه لما قامت به في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي، ودعا إلى توقف إنساني للحرب، والسماح بالماء وغير ذلك من الإمدادات الضرورية لكي تدخل قطاع غزة.

وأصدر الرافضون لموقف زعيم حزب العمال بيانات تحدّوا فيها موقفه. وجاء الانقسام في صفوف العمال بعد يوم من انضمام عمدة لندن صادق خان إلى عمدة مانشستر أندي بيرنهام وزعيم حزب العمال في اسكتلندا أنس سروار، الذين طالبوا بوقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن نواب المقاعد الخلفية الذين تحدّوا ستارمر، ومنهم موالون مثل جيس فيليبس، وزيرة الظل للحماية الداخلية، التي شاركت تغريدة على موقع إكس للأمين العام للأمم المتحدة، قال فيها: “أكرر مناشدتي لوقف إنساني مباشر للنار”.

ويؤكد العارفون داخل الحزب أن ستارمر لم يواجه تحدياً لسلطته على هذا المستوى منذ تعديل حكومة الظل بعد انتخابات هارتبول التكميلية في مايو/أيار 2021.

وقال مصدر للصحيفة: "نحو 60 نائباً يشعرون بالقلق، و40 غير مرتاحين.. هذا عدد كبير من نواب البرلمان العماليين من داخل نواب المقاعد الأمامية".