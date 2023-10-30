وجَّهت الشرطة البريطانية، الأحد، اتهامات لمتضامنين مع فلسطين اعتقلتهم خلال تظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في لندن.

واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، بدعوى الإخلال بالنظام العام وحمل لافتات عنصرية.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن شخصين آخرين اعتُقلا، صباح الأحد، للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية بعد حادث وقع في ميدان ترافلغار، مساء السبت.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نحو 100 ألف شخص انضموا إلى "المسيرة من أجل فلسطين" في لندن، السبت، وهي الثالثة من نوعها في الأسابيع الأخيرة التي شهدت أيضاً مواجهات مع الشرطة.

وقال المنظمون إن 500 ألف شخص شاركوا، السبت، مقارنةً بـ300 ألف قبل أسبوع.

ونشرت شرطة العاصمة لندن أكثر من ألف شرطي لتأمين المسيرة.

وشهدت عواصم أوروبية ومدن غربية مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ 24 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً، و2062 سيدة، إلى جانب 19743 أُصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.