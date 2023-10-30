سياسة
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انتقادات لإسرائيل لعرقلتها تدفق مساعدات لغزة وفقد السيطرة على مستوطني الضفة
انتقدت مؤسسات دولية ومسؤولون بعواصم غربية وعربية عرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبين إسرائيل بضرورة الإسراع في السماح بدخول المساعدات إلى القطاع  بشكل عاجل.
انتقادات لإسرائيل لعرقلتها تدفق مساعدات لغزة وفقد السيطرة على مستوطني الضفة
انتقادات لإسرائيل لعرقلتها تدفق مساعدات لغزة. / صورة: AA
30 أكتوبر 2023

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد في القاهرة، أن "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل "جريمة"، بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على حماية المدنيين في غزة وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور، وسط غضب متزايد من ارتفاع عدد القتلى الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ثلاثة أسابيع.

كما دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السماح بشكل عاجل بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار إلى أنّ "العالم يراقب بقلقٍ الأوضاع في غزة".

بدوره قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إنّ "إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، إذ كان رد فعلها على هجوم حركة حماس الفلسطينية غير متكافئ".

وأضاف: "إنه وضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني".

من جانبه شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة "وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معاً وفورياً على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع".

مطالبات بوقف عنف المستوطنين بالضفة

وفي السياق قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن نتنياهو يتحمل مسؤولية "كبح جماح" المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وقال: "من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية".

كما أدانت فرنسا هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت إلى مقتل عديد من الفلسطينيين في الضفة خلال الأيام الماضية، داعية لوقفها.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "تُدين فرنسا بشدةٍ هجمات المستوطنين التي أدت إلى مقتل عديد من المدنيين الفلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية في قصرة والساوية (بقضاء نابلس)، فضلاً عن التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية بالمنطقة ج".

والمنطقة ج التي تشكل نحو 62% من الضفة تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، ويحظر على الفلسطينيين البناء أو أي تغيير فيها.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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