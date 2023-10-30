ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 1538 شخصاً، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية (رسمية) في بيان الاثنين، إن هناك "أكثر من 1538 قتيلا منذ بداية الحرب".

وأضافت: "جرى حتى الآن التعرف على جثث 823 قتيلاً من غير الجنود، ونُقلَت 715 جثة للدفن".

وأشارت الهيئة الإسرائيلية إلى أن "عملية التعرف على باقي الجثث مستمرة".

والأحد قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، إن عدد الجنود القتلى منذ بدء الحرب وصل إلى 311 والأسرى الإسرائيليين في غزة إلى 239.

وطبقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن 5431 إسرائيلياً أصيبوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي بثّته إذاعة الجيش، قال هاغاري: "سُلّمَت إخطارات لأهالي 239 مختطَفاً في غزة، بأنّ أبناءهم محتجَزون لدى حركة حماس".

وأشار هاغاري إلى أن "بين الأسرى لدى حماس عمال أجانب".

ونوّه هاغاري بأن السلطات تعرفت على 40 شخصاً آخر كانوا في عداد المفقودين.

صفقة تبادل

وتشهد إسرائيل تصاعداً في الحراك الداعي إلى عقد صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية والإفراج عن الإسرائيليين.

وكتبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها: "على إسرائيل أن تفرج عن جميع سجنائها الأمنيين الفلسطينيين، وأن تفرغ ثلاجات المشرحة المزدحمة، وكل ما يلزم لإعادة الرهائن إلى ديارهم على الفور، مرة واحدة، اليوم".

وأضافت: "هذا الواجب يقع على عاتق إسرائيل، على عاتق الحكومة الإسرائيلية، على رئيس وزرائها، على الكنيست، على عاتق الرئيس، على مسؤولي الأمن، على عاتق الحاخامية الكبرى: فعل كل ما يمكن لإعادة الرهائن إلى وطنهم، بأي ثمن".

ونظّمت العائلات الأحد اعتصاماً قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بالقدس الغربية قبل اللقاء معه.

ولم يغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب كلياً أمام هذه الإمكانية، فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون بينهم رئيسان أركان الجيش الإسرائيلي السابقان دان حالوتس وشاؤول موفاز في مقابلات صحفية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت حركة حماس استعدادها لصفقة يُفرَج بموجبها عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومات من خلال الاعتصامات شبه اليومية في تل أبيب واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين.

"الحكومة فاشلة"

اتهم مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان الأحد، الحكومة الإسرائيلية بـ"الفشل" في رعاية الجبهة الداخلية، بعد إجلائها آلافاً من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية، وفق إعلام عبري.

ومراقب الدولة في إسرائيل، مهمته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست (البرلمان).

جاء حديث إنجلمان في أثناء لقائه عدداً من السكان الذين أُجلُوا من منازلهم، على الحدود الشمالية ومحيط غزة، واستمع إلى شهاداتهم في مدينة طبريا (شمال)، حسب صحيفة "معاريف" (خاصة).

وقال إنلجمان، "لا مبرر لعدم وجود خطة اقتصادية، ومنسق لإدارة الأزمة في الأسبوع الرابع للحرب".

ووفق الصحيفة، وجه إنجلمان انتقادات لاذعة على غير العادة، لسلوك الحكومة منذ اندلاع الحرب، قائلاً: "إجلاء آلاف من سكان التجمعات الجنوبية والشمالية من منازلهم، فشل كبير وخلل، لا عذر يمكن أن يبرره".

وتابع "على رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) والوزراء الإسراع في قلب الأمور وحل المشكلات على الفور".

وأجْلَت السلطات الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية بغزة، عشرات الآلاف من المستوطنات المحاذية لغزة جنوباً، والمحاذية لجنوب لبنان شمالاً.

ولليوم الرابع والعشرين على التوالي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، وقتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مُسِنّاً، حسب وزارة الصحة، كما قتل 116 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيليّاً وأصابت 5431، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، بجانب أسرها ما لا يقلّ عن 230 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، منهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.