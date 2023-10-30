سياسة
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فيدان لبلينكن: استهداف سكان غزة بلا تمييز "غير مقبول"
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن استهداف إسرائيل لسكان غزة بشكل جماعي بلا تمييز "أمر غير مقبول" لتركيا.
فيدان لبلينكن: استهداف سكان غزة بلا تمييز "غير مقبول"
فيدان: استهداف سكان غزة بلا تمييز "غير مقبول" / صورة: AA
30 أكتوبر 2023

بحث وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الأحد، تطورات الأحداث بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت مصادر دبلوماسية للأناضول أن فيدان أكد لنظيره الأمريكي أن استهداف إسرائيل سكان غزة بشكل جماعي بلا تمييز "أمر غير مقبول" لتركيا.

وبحث الجانبان سبل الحيلولة دون توسع اشتباكات غزة في المنطقة، والإفراج عن الرهائن، وفتح ممر للمساعدات الإنسانية.

وإلى جانب التطورات في الأراضي الفلسطينية، بحث الوزيران المسائل المتعلقة بعملية توسعة الناتو.

كان فيدان أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب مباحثاتهما في أنقرة الجمعة، أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم وممارسة القمع والظلم بحقهم، لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل.

وأضاف: "نريد من إسرائيل أن تصغي إلى دعوتنا للسلام، فالإنسانية جمعاء تقف عند مفترق طرق في غزة، فإما ستندلع هناك حرب كبيرة وتنتشر في أنحاء العالم، وإما سيتحقق سلام كبير، فتركيا تفضل السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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