تجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية عدد الأطفال الذين سقطوا في جميع مناطق الصراع في العالم خلال عام واحد منذ عام 2019.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إنّ عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل في غزة وصل إلى 3195 طفلاً، بالإضافة إلى 33 طفلاً في الضفة الغربية.

ووصف مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في فلسطين جيسون لي أرقام الضحايا الأطفال بـ"المروعة"، مؤكداً أن توسع الصراع سيجعل عديداً منهم معرضاً لـ"خطر جسيم".

ووفقاً لبيانات المنظمة فإن مجموع من قتلتهم إسرائيل من الأطفال خلال 24 يوماً أكبر من مجموع الأطفال الذين سقطوا في 20 منطقة صراع في العالم خلال عام واحد منذ عام 2019.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فإنّ 41.4% من الضحايا من الأطفال، فيما وصل عدد الجرحى منهم إلى 6360 طفلاً.

وتشنّ إسرائيل منذ 24 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمّرَت فيها أحياء بكاملها، وأوقعت 8005 شهداء، بينهم 3342 طفلاً، و2062 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء.