استنكر موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية موقف السلطة الفلسطينية تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيراً في نفس الوقت إلى أنهم كانوا ينتظرون كثيراً من جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكر أبو مرزوق خلال لقاء مع الجزيرة مباشر، الأحد: "كنا ننتظر كثيراً من حزب الله ومن إخواننا في الضفة، لكننا دهشنا من الموقف المخزي لإخواننا في السلطة"، على حد تعبيره.

وحين سُئل عن توقعات حماس من حزب الله قال: "نحن نعتمد على أنفسنا، وندعو كل الأصدقاء ليشاركونا في هذه المواجهة، ولكننا لا نستطيع أن نقف قضاةً ونحن في حرب أمام عدو شرس جبار ومتغطرس وإرهابي بكل معنى الكلمة ثم نحكم على الآخرين".

وأضاف: "نحن نريد تقريب البعيد والتصاق القريب، ولسنا معنيين بطرح أي سلبيات في هذه المعركة، ومجبرون على أن نكون مع الجميع في منتهى اللطف في الحديث، وبعيداً عن كل عبارات النقد، نحن نريد أن يشاركنا الجميع في معركة الشرف بالقدر الذي يقدّرونه وليس بالقدر الذي نأمله".

وتابع: "بالتأكيد الناس كانوا يتوقعون كثيراً من حلفائنا في هذه المعركة ومن أهلنا في الضفة الغربية، ونحن حين نطلب مساعدة من هذا أو ذاك يقال لنا: أين إخوانكم في السلطة والضفة؟".

وأردف: "وأنا أقول: نحن لدينا 60 ألف بندقية في الضفة الغربية بيد أجهزة أمن السلطة، لماذا تبقى مشرعة في صدر المتظاهرين والمقاومين ولا تتجه نحو الأعداء الطبيعيين الذين يستهدفوننا ويستهدفونهم؟ لماذا لا يتحرك إخواننا في الأجهزة الأمنية؟".

وقال أبو مرزوق أيضاً: "كثير ممن أتواصل معهم من جهات أجنبية للمساعدة يقولون إنهم يتكلمون مع جهات عربية، وبينهم من السلطة الفلسطينية يشجعون على إخراج حماس من المشهد، ولكن لا يستطيعون الحديث عن هذا أمام الجمهور لأنه يرفضه".

وكشف عما يُثار عن صفقة تبادل أسرى قائلاً: "منذ 3 أو 4 أيام كان هناك حديث عن صفقات تبادل إنساني وهدنة إنسانية، وإسرائيل فجأة انسحبت منها، ثم بعد ذلك عادت وسحبت الإنترنت وتوقفت الاتصالات".

واعتبر أن إعادة إسرائيل الإنترنت إلى القطاع بعد قطعه ليلة الجمعة يمثل "إشارة" إلى جهود التفاوض حول المحتجزين الإسرائيليين في غزة والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل".

​​​​​​​ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قُتل فيها أكثر من 8306، بينهم 3457 طفلاً، وعدد المصابين 21048، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.