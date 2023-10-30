في ظل التوترات المتصاعدة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والتوترات الجيوسياسية المتصلة بالصراع، أعلنت الولايات المتحدة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن نشر نظام الدفاع الجوي "ثاد THAAD" وبطاريات إضافية من نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في منطقة الشرق الأوسط.

وزارة الدفاع الأميركية قررت إرسال نظام الدفاع الجوي "ثاد" إلى منطقة الشرق الأوسط، بهدف الاستعداد لأي هجمات قد تستهدف قواعدها العسكرية وحماية إسرائيل، ولمنع تصعيد الصراع في المنطقة بعد عملية "طوفان الأقصى".

يأتي هذا القرار أيضاً لـ"ردع إيران ووكلائها في المنطقة"، وفقاً لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

ما نظام الدفاع الجوي "ثاد"؟

نظام الدفاع الجوي "ثاد" هو نظام صاروخي أرض-جو متقدم يستخدمه الجيش الأمريكي وحلفاؤه. يعدّ "ثاد" واحداً من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في الولايات المتحدة، ويُعرف باسم "صائد الصواريخ الباليستية". ويتميز النظام بقدرته على التحرك بسرعة عالية تصل إلى ميل في الثانية.

طُوِّر نظام "ثاد" بواسطة شركة "لوكهيد مارتن Lockheed Martin" وشركات أخرى بناءً على عقد مع الجيش الأمريكي. في عام 2000، بدأ النظام في مرحلة الإنتاج التجريبي، وأُنتج أول 16 صاروخاً تجريبياً في عام 2004. وفي عام 2006 خضع النظام لاختبار شامل ونجح في اعتراض صاروخ قبل دخوله الغلاف الجوي، وفي العام التالي نجح في اعتراض صاروخ خارج الغلاف الجوي. واستُحدث النظام في الخدمة عام 2008.

تبلغ تكلفة نظام "ثاد" نحو مليار دولار، وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الذي صُمم خصيصاً لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي. يتميز "ثاد" بقدرته على اعتراض الصواريخ الباليستية وحماية المناطق والتشكيلات المهمة من التهديدات الجوية.

مميزات "ثاد"

نظام الدفاع الجوي "ثاد" هو نظام فريد ومتقدم يتمتع بمجموعة من المميزات المهمة. يتميز "ثاد" بقدرته القوية على رصد التهديدات والدفاع عن المراكز السكانية والبنية التحتية ذات القيمة العالية. يتمكن النظام من التصدي للصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى بنجاح.

يتألف نظام الدفاع الجوي "ثاد" من خمسة مكونات رئيسية تشمل: أجهزة اعتراضية، وقاذفات، وراداراً، ووحدة التحكم في الحرائق، ومعدات الدعم. يجب أن نلاحظ أن هذا النظام هو نفس النوع الذي تدّعي كوريا الشمالية امتلاكه.

يتضمن النظام راداراً قوياً ووحدة تحكم في الحرائق ومعدات دعم، وتتحرك الصواريخ بسرعة تفوق ميل واحد في الثانية. تجدر الإشارة إلى أنها لا تحتوي على رؤوس حربية متفجرة، وذلك لتقليل خطر الانفجار النووي.

وتتكون بطارية نظام "ثاد" من 9 عربات مجهزة بقاذفات، وكل عربة تحمل من 6 إلى 8 صواريخ، بالإضافة إلى وجود مركزين للعمليات ومحطة رادار.

ويتميز النظام بقابلية التشغيل المتبادلة مع أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستية الأخرى، كما أنه متنقل ويمكن نشره في أي مكان في العالم. هذه السمات تجعل "ثاد" نظاماً فعالاً ومرناً لمواجهة التحديات الأمنية الحديثة.

كيف يعمل "ثاد"؟

يَستخدم نظام "ثاد" صواريخ اعتراضية تعتمد على تكنولوجيا الضرب المطوَّرة بواسطة شركة "لوكهيد مارتن". تهدف هذه الصواريخ إلى تدمير الأهداف المعادية وحماية الأصول الحيوية على الأرض، وتعمل وفقاً للخطوات التالية:

1- يطلق العدو الصاروخ.

2- يكشف رادار نظام "ثاد" عن إطلاق الصاروخ وينقل المعلومات إلى مركز القيادة والتحكم.

3- يتلقى نظام "ثاد" أوامر لإطلاق صاروخ اعتراضي لتدمير الصاروخ المعادي.

4- يتحرك الصاروخ الاعتراضي نحو الهدف المعادي (الصاروخ المهاجم).

5- يدمَّر الهدف المعادي في المرحلة النهائية من اقترابه من الهدف.

بهذه الطريقة، يتمكن نظام "ثاد" من الكشف عن التهديدات القادمة وتدميرها بفاعلية قبل وصولها إلى الأهداف المحتملة. يعد نظام "ثاد" أحد الأنظمة الدفاعية الجوية المتقدمة التي توفر حماية موثوقة ضد الصواريخ الباليستية وتعزز الأمن القومي للدول التي تستخدمه.

قدرات "ثاد"

بسبب عدم وجود رؤوس حربية في صواريخ "ثاد" واستخدام الاصطدام وسيلةً لتدمير المقذوفات، فإن النظام يعدّ أكثر أماناً، خصوصاً في التعامل مع الصواريخ النووية.

نظام "ثاد" حقق معدل نجاح في اعتراض الصواريخ يبلغ 100% في الاختبارات، حيث نجح في اعتراض 16 صاروخاً في 16 محاولة اعتراض. هذا يعكس قدرة النظام على التعامل بفاعلية مع التهديدات الباليستية وتدميرها بنجاح.

بهذه القدرات المتقدمة، يعد نظام "ثاد" واحداً من أنظمة الدفاع الجوي الرائدة والموثوقة في مجال حماية المدن والمنشآت الحيوية من التهديدات الباليستية.

المواصفات العامة والفنية لمنظومة الدفاع "ثاد"

بالنظر إلى المواصفات التفصيلية، يبلغ طول الصاروخ الاعتراضي في "ثاد" نحو 6.17 متر، ويتميز بقُطر وحدة الدفع البالغ 34 سم، فيما يبلغ قُطر آلية القتل 37 سم. يبلغ وزن الصاروخ عند الإطلاق نحو 900 كيلوغرام، وتصل سرعته إلى 2800 متر في الثانية. وتتميز قدرته على التصويب بمدى يتجاوز 200 كيلومتر وارتفاع يصل إلى 150 كيلومتراً. كما تتمتع هذه المنظومة بقدرة عالية على الإصابة، حيث يصل احتمالية إصابتها أول صاروخ إلى 0.9.

أما بالنسبة إلى القاذف، فتستخدم عربات من نوع M 1075 بعددها الإجمالي 8 عربات. وتتميز العربة بطول يبلغ 12 متراً وعرض يبلغ 3.2 متر. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ وزن العربة بما فيها الحمولة الكاملة نحو 40 طناً.

وتعدّ التكنولوجيا المدمجة في "ثاد" من الرادار، أحد العوامل الرئيسية لنجاحه. حيث يستخدم جهاز رادار من طراز AN/TPY-2 داخل هذا النظام، ويتميز بمدى يبلغ 1000 كيلومتر.

انتشار نظام الدفاع الجوي "ثاد" حول العالم

نُشر نظام الدفاع الجوي "ثاد" في أنحاء العالم، بما في ذلك الكثير من الدول التي تسعى لتعزيز قدراتها الدفاعية وحماية أراضيها وسكانها من التهديدات الباليستية.

بدأت الولايات المتحدة في نشر نظام "ثاد" في عدة مناطق حول العالم. نُشر هذا النظام في غوام وهاواي لتعزيز الدفاع الجوي للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. كما نُشر في إسرائيل لتعزيز القدرة الدفاعية لقوات الاحتلال ضد التهديدات في المنطقة. وفي كوريا الجنوبية، نُشر "ثاد" لتعزيز القدرات الدفاعية ضد التهديدات الناجمة من كوريا الشمالية.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، هناك عدد من الدول الأخرى التي اشترت نظام "ثاد" ونشرته. واشترت كوريا الجنوبية ونشرت النظام في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية. وقد نُشر النظام في محافظة سيودوكسان في الجزء الجنوبي من البلاد.

كما اشترت السعودية "ثاد" لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية من التهديدات الباليستية في عام 2017، واشترت النظام أيضاً الإمارات العربية المتحدة في عام 2011، لتكون أول دولة عربية تشتريه.