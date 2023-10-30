أثار توغل آليات عسكرية إسرائيلية إلى عمق 3 كيلومترات داخل الحدود الشرقية لقطاع غزة وصولاً إلى شارع صلاح الدين على تخوم مدينة غزة ضجة إعلامية وتساؤلات حول كيفية وصول هذه القوات إلى منطقة متقدمة بالقطاع.

واستمر التوغل الإسرائيلي في منطقة شارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه لفترة قصيرة لا تتعدى الساعة الواحدة فقط، قبل أن تتراجع الآليات العسكرية لداخل الأراضي الزراعية شرقاً.

توغل وتراجع

وأعلنت الحكومة في قطاع غزة انسحاب آليات عسكرية إسرائيلية "بعد وقت قصير من توغلها بشكل محدود" في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "جرى توغل بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) إلى شارع صلاح الدين انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وأضاف: "لا يوجد أي تقدم برّي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرّافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة بلدة جحر الديك".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "تتقدم تدريجياً في قطاع غزة"، مع دفع مزيد من القوات إلى القطاع.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي تابعه مراسل الأناضول: "ننفذ عمليةً برية موسعة داخل القطاع، والقوات البرية والدبابات وقوات المشاة والمدرعات تتجه نحو "الإرهابيين".

3 عوامل

وساعد الآليات العسكرية على التقدم السريع ثلاثة عوامل، الأول هو أن المنطقة زراعية مفتوحة كلياً وأي حركة للفصائل الفلسطينية المسلحة فيها تكون مكشوفة، والثاني أن المسافة بين حدود شارع صلاح الدين قصيرة لا تتعدى 3 كيلو مترات.

أما العامل الثالث فيرتبط بحرق الطائرات الحربية والمدفعية لأراضي المنطقة بصواريخ وقنابل ثقيلة ومضادة للتحصينات والأنفاق تحت الأرض على مدار الأيام الماضية.

بعد وصولها تمركزت الدبابات الإسرائيلية على شارع صلاح الدين في نقطة متاخمة لحدود مدينة غزة، ولكنها لم تمكث هناك إلا نحو ساعة واحدة فقط قبل أن تتراجع، حسب شهود عيان والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وذكر الشهود أن الآليات الإسرائيلية لا تزال داخل أراضي القطاع لكنها في نقطة أقرب من الحدود الشرقية وبعيدة عن مركز مدينة غزة.

وبالتزامن مع التراجع الإسرائيلي، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، استهداف آليتين إسرائيليتين توغلتا في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان: "كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف الياسين 105".

شارع صلاح الدين

ويعتبر شارع صلاح الدين أحد طريقين يربطان جميع مدن قطاع غزة فهو يمتد من معبر رفح على الحدود مع مصر وصولاً إلى معبر بيت حانون (إيرز) أقصى الشمال الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

أما الطريق الثاني الذي يربط مدن القطاع فهو شارع الرشيد الذي يمتد على طول الشريط الساحلي لغزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد رفض بمؤتمره الصحفي الذي عقده صباح اليوم التعليق على تقارير فلسطينية بشأن وجود دبابات إسرائيلية على مشارف مدينة غزة، وقال: "نواصل العمل ولن نكشف أماكن وجود قواتنا".

وأضاف: "في اليوم الأخير وسّعنا عمليات القوات في غزة، ودخلت إلى القطاع قوات إضافية من المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية".

وكل هذه المعطيات تشير إلى أن القوات الإسرائيلية لم تصل فعلياً إلى أي من المناطق السكنية في قطاع غزة وإنما توغلت داخل أراض زراعية مكشوفة فقط.

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، وأصيب 21048، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية استشهد 122 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر عبرية رسمية، وتحتفظ بـ239 أسيراً حسب الجيش الإسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة.