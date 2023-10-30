تحوّل مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر الاثنين، إلى ساحة معركة جراء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد الفلسطينيين، مستخدماً مدرعات وجرّافات وطائرات مسيّرة.

وخلّفت العملية التي بدأت عند الساعة الواحدة فجراً 4 شهداء و13 إصابة عدد منها حالته خطيرة، وتدمير في البنية التحتية، كما دمر الجيش النُّصب المقوّس على مدخل المخيم، وفجّر محلات تجارية.

الشاب قصي أبو علي (32 عاماً)، قال إنه "عند الساعة الثالثة فجراً اقتحمت قوات الاحتلال العمارة السكنية، وبعد تفتيش وتدمير انسحبت منها لتُفجّر محلات تجارية في الطابق الأرضي".

وأضاف: "فجأة جرى تدمير المحال التجارية بالمتفجرات، ما أدى إلى اندلاع النيران التي وصلت إلى الطوابق العلوية".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي طلب من السكان إفراغ العمارة"، فيما لم يُعرف بعد سبب تفجير المحال التجارية، حسب أبو علي.

المواطنة فتحية أبو بكر، تعرّض منزلها لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي، إذ قالت: "بعد إطلاقهم الرصاص الحي اقتحموا المنزل وعاثوا فيه خراباً".

وفي مسجد المخيم، تضرر الطابق الأرضي وتناثر الزجاج والرماد على سجادِه، ودمرت نوافذه.

وسام أبو بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، وصف ما جرى في جنين بـ"المعركة".

وقال: "تعرضت المدينة والمخيم، الساعة الواحدة، لاقتحام من قوات الاحتلال سقط خلالها 4 شهداء، كانت إصاباتهم في الصدر والرأس البطن".

وأضاف: "منهم من وصل شهيداً، والبعض استشهد بعد 3 ساعات من الإصابة"، وأشار إلى أن "13 إصابة وصلت إلى المستشفيات، منها اثنتان خطيرتان".

وأوضح مدير المستشفى أن "القوات الإسرائيلية أعاقت عمل الطواقم الطبية إذ تعرّض المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا إلى حصار، وجرى تجريف الطرق المؤدية إليهما، ما أعاق حركة الإسعاف لنقل المصابين".

وقال: "كانت ليلة صعبة، معركة شهدت إطلاق كثيف للنيران والصواريخ وتدمير البنية التحتية".

وتعرّض مخيم جنين مؤخراً لعدة عمليات عسكرية واسعة، أسفرت عن تدمير في البنية التحتية والمنازل والمركبات، ومقتل من تسميهم إسرائيل "مطلوبين".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية تزامناً مع شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

​​​​​​​ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلاً و2062 سيدة و460 مسناً، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية قتل 114 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني حسب مصادر فلسطينية رسمية.​​​​​​​