سياسة
2 دقيقة قراءة
القسام تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين توغلتا شرق غزة
أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، استهداف آليتين إسرائيليتين "توغلتا" في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بقذائف ياسين 105، وذلك عقب محاولات توغل إسرائيلية محدودة وصلت حتى شارع صلاح الدين ثم انسحبت منه.
القسام تعلن استهداف آليتين إسرائيليتين توغلتا شرق غزة
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة / صورة: AA
30 أكتوبر 2023

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، استهداف آليتين إسرائيليتين "توغلتا" في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان: "كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف الياسين 105".

وكانت كتائب القسام أعلنت في بيان سابق، أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105"، قبل أن ترفع العدد إلى اثنين.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وكانت حكومة غزة قد أعلنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "جرى توغل بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وأضاف: "لا توجد حالياً أي آليات لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين إلى طبيعتها".

وتابع: "الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لوجود جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة".

وأردف أن "ما جرى في شارع صلاح الدين يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع الانتشار بأي منطقة داخل القطاع تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحاً".

فيما قال شهود عيان إن الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي دخلتها في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، والمصابون 21048، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us