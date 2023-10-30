أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، استهداف آليتين إسرائيليتين "توغلتا" في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقالت في بيان: "كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف الياسين 105".

وكانت كتائب القسام أعلنت في بيان سابق، أنها استهدفت "ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105"، قبل أن ترفع العدد إلى اثنين.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وكانت حكومة غزة قد أعلنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "جرى توغل بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وأضاف: "لا توجد حالياً أي آليات لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين إلى طبيعتها".

وتابع: "الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لوجود جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة".

وأردف أن "ما جرى في شارع صلاح الدين يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع الانتشار بأي منطقة داخل القطاع تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحاً".

فيما قال شهود عيان إن الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي دخلتها في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، والمصابون 21048، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.