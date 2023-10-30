أقام طلاب فلسطينيون بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، الاثنين، معرضاً ضمّ صوراً مرسلة من عائلاتهم، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

الطلاب الفلسطينيون يدرسون بجامعة علاء الدين كيكوبات في مدينة ألانيا بالولاية، وأقاموا المعرض في حرم الجامعة.

واحتوى المعرض 50 صورة تسلط الضوء على ما يحدث في قطاع غزة خلال الهجمات الإسرائيلية، جرى اختيارها من بين مئات الصور المرسلة من أسر الطلاب.

وشارك في افتتاح المعرض الذي حمل عنوان "أن تكون طفلاً في غزة"، نائب رئيس الجامعة، محمد أقين، ورئيس اتحاد النوادي الشبابية في تركيا بلال أوكودان، وإدارة الجامعة وعدد من الطلاب.

وقال أوكودان في تصريحات صحفية، عقب الافتتاح، إن الفاعلية جرى تنظيمها بالتعاون مع النوادي الطلابية في الجامعة، وستستمر 5 أيام.

وأضاف أنهم أرادوا من خلال هذا المعرض تسليط الضوء على معاناة الأطفال في غزة وكيف يجري قتلهم أمام مرأى العالم، الذي يلتزم الصمت.

وأشار إلى أن المعرض سيقام أيضاً في جامعات ولايتَي ملاطية وصامصون.

بدوره قال الطالب الفلسطيني المقيم في تركيا منذ 8 أعوام، كرم صالح، إنه عندما وصلتهم صور عن الهجمات الإسرائيلية على غزة من ذويهم، تواصلوا مع إدارة الجامعة لإقامة معرض يسلط الضوء على ما يجري في غزة.

وأوضح أن هدفهم من إقامة المعرض شرح الأوضاع بغزة وإظهار كيف يعيش الأطفال والأهالي في ظل القصف.

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، حسب وزارة الصحة.