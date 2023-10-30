أعلنت الحكومة في قطاع غزة، الاثنين، انسحاب آليات عسكرية إسرائيلية، بعد وقت قصير من توغلها بشكل محدود في شارع "صلاح الدين" جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد شهود عيان بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وخلال وقت وجيز، قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصلت إلى الأناضول نسخة منه: "توغلت بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وأضاف: "لا توجد حالياً أي آليات لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين إلى طبيعتها".

وتابع: "الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لوجود جنوده، بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة".

وأردف: "لا يوجد أي تقدم برّي داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرّافة، انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك".

وذكر المكتب الحكومي أن "هذه الآليات استهدفت سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

فيما قال شهود عيان للأناضول، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في بيان اطلعت عليه الأناضول، استهداف آليتين إسرائيليتين توغلتا في حي الزيتون بقذائف الياسين 105" شرق مدينة غزة.

بدوره، قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان: "توغلات هنا وهناك مسنودة بالقصف العنيف الهمجي، ومع ذلك لا تصمد أكثر من نصف ساعة، تؤكد مجدداً أن جيش العدو الإرهابي مرتبك ومأزوم".

وأضاف: "هذه محاولات عبثية لرفع معنويات جيشهم المنهارة، ولن تفلح".

وتابع: "فشلت وستفشل كل محاولات الاحتلال الصهيوني الإرهابي وجيشه النازي، في ترميم صورة الهزيمة الاستراتيجية التي لحقت بهم".

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، والمصابون 21048، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية استشهد 122 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني، حسب مصادر فلسطينية رسمية.