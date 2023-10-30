سياسة
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"مستخدماً قذائف حارقة".. جيش الاحتلال يقصف بلدات حدودية جنوبي لبنان
تجدد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عند حدود لبنان الجنوبية. وقصف الجيش بقذائف حارقة وضوئية أحراج مزرعة بسطرة وأطراف بلدة ‎حلتا و‎كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.
"مستخدماً قذائف حارقة".. جيش الاحتلال يقصف بلدات حدودية جنوبي لبنان
تشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تبادلاً متقطعاً لإطلاق النار / صورة: AA Archive
30 أكتوبر 2023

تجدد، الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات عند حدود لبنان الجنوبية، وفق مصادر محلية.

ونفذت مسيّرة إسرائيلية غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، مخلّفة أضراراً مادية.

وقصف الجيش الإسرائيلي بقذائف حارقة وضوئية أحراج مزرعة بسطرة وأطراف بلدة ‎حلتا و كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "إسرائيل قصفت أطراف بلدة بليدا، قضاء مرجعيون، كما سقط صاروخ في منطقة خالية بين عيناتا وكونين، لأول مرة منذ اندلاع المعارك مع قوات الاحتلال".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، أنه "استهدف التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا (الإسرائيلي) بالأسلحة المناسبة، وحقق فيها إصابات مباشرة".​

وحتى الساعة 13:55 (ت.غ) لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على تلك الأنباء.

وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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