انتقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ازدواجية المعايير في بعض الدول الأوروبية باتخاذها خطوات لمنع المظاهرات المؤيدة لفلسطين وسماحها، في الوقت ذاته، بالفاعليات التي تستهدف القرآن الكريم تحت ذريعة حرية التعبير.

وأكد فيدان خلال استقباله، الاثنين، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا نيكولاس ماير-لاندروت وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد في العاصمة أنقرة، أن الهجمات التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة غير مقبولة.

وشدد، حسب مصادر دبلوماسية تركية، على ضرورة إيقاف تلك الهجمات فوراً وإعلان وقف إطلاق نار.

وقال: "علينا أن نمنع وصول الصراع إلى مستوى إقليمي، وأن تبدأ عملية السلام التي تهدف إلى حل الدولتين في أسرع وقت ممكن في إطار المعايير المتوافق عليها، وفي هذا السياق لدينا قناعة بإمكانية استخدام آلية الضامنين".

وأضاف: "اتخاذ بعض الدول الأوروبية خطوات لحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وبالوقت نفسه السماح بشن هجمات تستهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم بذريعة حرية التعبير، هو ازدواجية معايير".

وفي سياق آخر، شدد فيدان على أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وضمان رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك يعد أولوية بالنسبة إلى تركيا.

وقال: "أظهرنا عزمنا بهذا الصدد ونولي أهمية للرسائل الإيجابية من الاتحاد الأوروبي ولكن يجب تنفيذها".

وأكد الوزير التركي ضرورة تفعيل آليات الحوار والتعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ووجوب أن يظهر الاتحاد الأوروبي جهوداً صادقة بهذا الخصوص.

وأضاف: "ننتظر أيضاً إزالة العوائق التي تؤخر حصول مواطنينا على تأشيرات الدخول بشكل فوري، وأن تكون التأشيرات الممنوحة متعددة السفرات وطويلة الأمد".

وحول مكافحة الهجرة غير النظامية، شدد فيدان على ضرورة أن يفي الاتحاد الأوروبي بمتطلبات اتفاقية 18 مارس/آذار بشأن الهجرة، وأن يكون هناك تقاسم أكبر للأعباء.

وأردف: "علينا أن نتعاون بشكل أقوى في مكافحة الإرهاب، فتركيا تلعب دوراً مهماً للغاية في حل المشكلات في محيطها"، معرباً عن تمنياته أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا برؤية جادة، وأن يتخلى عن الحسابات السياسية الضيقة".

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً، وسط مطالبات دولية متصاعدة بضرورة بدء هدنة إنسانية.