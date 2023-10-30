سياسة
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قصف إسرائيلي يسبب أضراراً بالغة بمستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة
أعلن مدير عام مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني صبحي سكيك، عن "أضرار بالغة" بالمستشفى جراء تعرضه لقصف مباشر من قبل الطائرات الإسرائيلية. ويقع مستشفى الصداقة التركي  في نقطة قريبة من المنطقة التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية صباح الاثنين.
قصف إسرائيلي يسبب أضراراً بالغة بمستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة
مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة يعلن عن "أضرار بالغة" في قصف إسرائيلي. / صورة: AA Archive
30 أكتوبر 2023

أعلن مدير عام مستشفى الصداقة التركي -الفلسطيني صبحي سكيك، الاثنين، عن "أضرار بالغة" بالمستشفى جراء تعرضه لقصف مباشر من قبل الطائرات الإسرائيلية.

وقال سكيك في بيان: "الطائرات الإسرائيلية قصفت الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد المخصص لمرضى السرطان في قطاع غزة ما ألحق به أضراراً بالغة".

وأوضح أن "النيران اشتعلت في الطابق الثالث من المستشفى جراء القصف قبل أن تجري السيطرة عليها".

وأشار إلى أن "القصف تسبب بتعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية وتعرضت حياة المرضى والأطقم الطبية للخطر".

وفي وقت لاحق الاثنين، أكّدت وزارة الداخلية بغزة في بيان، وقوع "أضرار في الطابق الثالث بمستشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة جراء قصف من الاحتلال (الإسرائيلي)".

ومستشفى الصداقة التركي يقع في نقطة قريبة من المنطقة التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية صباح الاثنين، قبل أن تتراجع إلى مناطق قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفاً و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريراً.

وفي وقت سابق الاثنين، قال سكيك في بيان صحفي، إن "قصفاً إسرائيلياً وقع في محيط المستشفى ما ألحق به أضراراً"، موضحاً أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط المستشفى بشكل متكرر".

وتابع سكيك: "لم يكتف الاحتلال بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، إلا أنه بات يعرّض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى".

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، والمصابون 21048، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي الضفة الغربية استشهد 122 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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