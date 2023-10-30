قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، الاثنين، إنه ينبغي على تل أبيب إدراك رسالة الأسيرات الإسرائيليات الثلاث "قبل فوات الأوان".

وأضاف القانوع في بيان "على قادة الاحتلال أن يلتقطوا رسالة الأسيرات لدى المقاومة في غزة قبل فوات الأوان".

وأوضح أن "توسيع العملية البرية على قطاع غزة، يُعرض أسرى الاحتلال لدى المقاومة للخطر، والعدو يتحمل تبعات هذه العملية الإجرامية".

ووجهت 3 أسيرات إسرائيليات في قطاع غزة، الاثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يظهر فيه ثلاث أسيرات، وتحدثت إحداهن بحدة وهي توجه رسالتها إلى نتنياهو منددة باستهتاره بحياتهم، ورفضه الاستجابة للصفقة التي عرضتها حركة حماس بإطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق أسرى إسرائيل.

وتوجهت الأسيرة الإسرائيلية لنتنياهو بقولها: "لقد وقعنا في الأسر ولم يكن هناك جيش يحمينا، قتل ما يكفي من الإسرائيليين وأنت تريد قتلنا، يكفينا، عليك أن تطلق سراحنا".

وأضافت وهي تتحدث بغضب: "أعيدونا الآن الآن، نتنياهو فشل سياسياً وعسكرياً، ونحن نطالبه بإعادة كل الأسرى فوراً، وأول أمس كان هناك مباحثات حول وقف النار والإفراج عن الجميع ولكن نتنياهو تراجع".

في المقابل، وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع الفيديو بأنه "دعاية نفسية قاسية".

وقال نتنياهو في بيان: "أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت الذين اختطفتهم حماس.. أعانقكم، قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين".

في السياق، ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه "أفرج عن مجندة" كانت محتجزة لدى حركة حماس .

وقال في بيان "جرى، الليلة، إطلاق سراح المجندة أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعد أن اختطفتها حركة حماس بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأضاف: " أجريت الفحوصات الطبية للمجندة وحالتها جيدة والتقت بعائلتها".

من ناحيته، نفى القيادي في حركة حماس عزت الرشق مزاعم إسرائيل عن تحرير المجندة، وقال إن هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.

صفقة لتبادل الأسرى

وكان القيادي في حماس، يحيى السنوار قد عرض في وقت سابق استعداد الحركة لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وعددهم نحو 250 أسيراً، مقابل إطلاق إسرائيل جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حسب المركز الفلسطيني للإعلام.

والسبت، أشار أبو عبيدة متحدث كتائب القسام إلى "استعداد كتائب القسام لإنهاء ملف الأسرى الإسرائيليين، مقابل تبييض سجون إسرائيل كافة من الأسرى الفلسطينيين".

وهناك ما يزيد على 239 إسرائيلياً أسرتهم حماس إثر هجوم نفذته في منطقة غلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

وتشن إسرائيل منذ 24 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم السيوف الحديدية، دمرت أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها 8306 فلسطينياً، بينهم 3457 طفلاً، و2136 سيدة حسب وزارة الصحة الفلسطينية.