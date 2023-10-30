التقت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، الاثنين، مبعوث الأمم المتحدة المعني بالسلامة على الطرق، جان هنري تودت.

وجرى لقاء أردوغان مع تودت في قصر وحيد الدين بإسطنبول التي يزورها الأخير للمشاركة في برنامج اليوم العالمي للمدن الثلاثاء.

وخلال الاجتماع، ذكر تودت أن تركيا تقود العالم في مكافحة النفايات، وهنأ السيدة الأولى التركية على مشروع "صفر نفايات" الذي يجري تنفيذه تحت رعايتها.

وأكد أن تشجيع وسائل النقل العام وركوب الدراجات والمشي في المدن سيقلل من حوادث المرور، ويزيد من سلامة الطرق، ويعزز الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن "هناك مشكلة أخرى تنشأ مع كهربة أنظمة النقل لتقليل الانبعاثات العالمية وهي صعوبة التعامل مع التخلص من البطاريات".

وشدد على أن الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، ستقدم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الدائري في جميع أنحاء العالم، داعياً السيدة أمينة أردوغان لدعم هذه القضية.

وعبر منشور على منصة إكس، أعربت أردوغان عن سرورها بتقدير السيد تودت جهود تركيا في التقليل من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

وأضافت أنها تبادل وجهات النظر مع المبعوث الأممي حول "الممارسات المثالية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الدائري وزيادة السلامة على الطرق".

كما التقت أردوغان زوجة رئيس بوروندي، أنجيلين ندايشيمي، إذ وقعت على بيان النوايا الحسنة العالمي لـ"مشروع صفر نفايات".

واستعرضت أردوغان لندايشيمي خلال اللقاء معلومات حول العمل المنجز في دار الثقافة والحرف اليدوية الإفريقية، إذ تعرض المنتجات اليدوية للنساء في البلدان الإفريقية.

من جانبها، قدمت ندايشيمي معلومات حول العمل الذي يقومون به للأطفال والنساء من خلال مؤسسة Fondation Bonne Action (مؤسسة خيرية) التي أسسها.

وناقشت السيدتان خلال اللقاء مجالات الصحة والتعليم وصحة المرأة وتعليم الفتيات والطلبة البورونديين في تركيا، بالإضافة إلى الدراسات المشتركة.

وفي سبتمبر/أيلول 2022، أُعلن في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 مارس/آذار من كل عام، يوماً عالمياً للنفايات الصفرية، وذلك بمشاركة السيدة أردوغان كضيف خاص للأمانة العامة للمنظمة الأممية.

وفي هذا الإطار، قدم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش مقترحاً مكتوباً من أجل تولي أمينة أردوغان رئاسة مجلس الأمم المتحدة الاستشاري للنفايات الصفرية.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 35 بالمئة في 2023، و60 بالمئة في 2030.