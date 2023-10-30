أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، أنها استهدفت 4 مواقع عسكرية إسرائيلية، على طول الحدود الجنوبية، فيما ردّت تلك المواقع بقصف مدفعي على أطراف عدة بلدات لبنانية.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن عناصره "استهدفوا التجهيزات الفنية لموقع المطلة (شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية)، ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

وأوضح في بيان آخر، أنه استهدف "التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري، ‏بالصواريخ الموجهة، وحقق إصابات مباشرة".‌‏

‏وأشار إلى أنه استهدف أيضاً "موقع جل العلام في الناقورة ‏(جنوب)، بالصواريخ ‏الموجهة، وتحقيق إصابات مباشرة في دشمه".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إنه جرى استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بأربعة صواريخ موجهة، وسجلت إصابات مباشرة، وقد ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف بلدتي عيتا الشعب ورامية، بعدد من قذائف 155 ملم، والقنابل الضوئية والحارقة.

وأشارت إلى "استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف قرى القطاع الغربي".

ولفتت إلى أن "حركة الناس اليومية شلت، حيث طالت القذائف محيط المنازل، ومحيط مركز الجيش في رأس الناقورة".

على صعيد آخر، قال الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، إنه استهدف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري.

وقال المتحدث: "قبل قليل شنت قوات الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية غارات على عدة بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله".

وأوضح المتحدث أن الغارات جاءت "رداً على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

وتابع: "من بين البنى التحتية التي جرى استهدافها عدة مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "غالبية القتال يدور في غزة، لكن الجيش الإسرائيلي يعمل أيضاً في مواجهة القطاع اللبناني، والقوات الجوية مستعدة للرد على أي تهديد من الشمال".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية أن حزب الله "يدفع ثمناً باهظاً"، وقال إن إسرائيل "ليس لديها مصلحة في الحرب، لكن من يجرنا إليها فسيدفع الثمن".

وتشهد الحدود اللبنانية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تبادلاً متقطعاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلاً والمصابين 21048 ، حسب بيانات رسمية.