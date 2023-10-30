سياسة
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أنقرة تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة استهداف الطائرات الإسرائيلية مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في قطاع غزة ما ألحق أضراراً بالغة فيه، مؤكدة أن الحصار الذي يحرم الشعب الفلسطيني في غزة من أبسط حقوقه الأساسية، ينتهك القانون الدولي بشكل واضح.
أنقرة تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة
الخارجية التركية أكدت أنه لا يوجد تفسير لاستهداف مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في قطاع غزة / صورة: AA
30 أكتوبر 2023

أدانت وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين، بشدة استهداف الطائرات الإسرائيلية مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في قطاع غزة ما تسبب بإصابته بأضرار بالغة.

وقالت الوزارة في بيان، "إننا ندين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة"

ونددت الوزارة باستهداف المستشفى الوحيد المخصص لمرضى السرطان في القطاع، مشيرة إلى أنها شاركت إحداثياته مع السلطات الإسرائيلية مسبقاً.

وأكدت الخارجية التركية أنه لا يوجد تفسير لوقوع هذا الهجوم.

ولفتت إلى أن الحصار والهجمات اللاإنسانية، التي تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من أبسط حقوقه الأساسية، تنتهك القانون الدولي بشكل واضح.

ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى وقف استهداف سكان غزة بشكل جماعي وعشوائي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مدير عام مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني صبحي سكيك، عن "أضرار بالغة" بالمستشفى جراء تعرضه لقصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية.

وقال سكيك في بيان: "الطائرات الإسرائيلية قصفت الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني الوحيد المخصص لمرضى السرطان في قطاع غزة ما ألحق به أضراراً بالغة".

وأوضح أن "النيران اشتعلت في الطابق الثالث من المستشفى جراء القصف قبل أن تجري السيطرة عليها".

وأشار إلى أن "القصف تسبب بتعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية وتعرضت حياة المرضى والأطقم الطبية للخطر".

ومستشفى الصداقة التركي يقع في نقطة قريبة من المنطقة التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية صباح الاثنين، قبل أن تتراجع إلى مناطق قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفاً و800 متر مربع، ومؤلف من ثلاثة طوابق، ويحوي 180 سريراً.

ويعاني سكان غزة وضعاً إنسانياً وصحياً كارثياً، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود، في ظل قصف مكثف.

ومنذ 24 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، بحسب بيانات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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