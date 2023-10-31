أعدّت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية الاثنين، دراسة تضمنت 3 بدائل، لما بعد الحرب في قطاع غزة، بينها ترحيل سكانه إلى سيناء المصرية، وفق إعلام عبري.

وحسب صحيفة "هأرتس" العبرية، يعود تاريخ الوثيقة المتداوَلة على نحو واسع، في وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الاثنين، إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أي بعد 6 أيام على بدء الحرب.

وتضمنت الوثيقة 3 بدائل: "بقاء السكان في غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، أو بقاء السكان في غزة وظهور حكم عربي محلي، أو إجلاء السكان من غزة إلى سيناء".

ونوّهت الوثيقة بأن "البديل الثالث سيحقّق نتائج استراتيجية، وهو بديل ممكن، ويتطلب دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول المؤيدة لإسرائيل، من أجل تحقيق أهدافها".

وتابعت: "يعاني البديلان الأول والثاني من أوجه قصور كبيرة، بخاصة ما يتعلق بعواقبهما الاستراتيجية، وعدم قابليتهما للتنفيذ على المدى الطويل، فكلاهما لن يوفّر التأثير الرادع اللازم".

وقالت صحيفة "هآرتس": "تقترح الوثيقة أن تنقل إسرائيل في البداية سكان القطاع إلى مدن من الخيام، ليتبعها لاحقاً إنشاء مجتمعات دائمة في شمال سيناء".

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلنا في الأسابيع الأخيرة رفضهما القاطع نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

وكشفت "هآرتس" عن "معارضة الولايات المتحدة، علناً وسراً، مثل هذه الخطط، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها غير ناجحة خلال زياراته المكوكية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأضافت: "أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية هذا الأسبوع، أنه "لن ينزح الفلسطينيون في غزة إلى مصر، أو أي دولة أخرى".

وتابعت: "أكدت وزارة الاستخبارات وجود الوثيقة، لكنّ مصدراً مطّلعاً على صياغتها قال إنه من غير المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء الاقتراح، ووزارة الاستخبارات ليست الجهة الحكومية التي ستكون مسؤولة عن اتخاذ مثل هذا القرار".

ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر في وزارة الاستخبارات "قلّلَت أهمية الوثيقة، ولكنها دليل أوّليّ على أن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية يدرسون استراتيجيات الخروج، بعد تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في إنهاء حكم حماس في غزة".

وقالت: "تعترف الوثيقة بأن نقل سكان غزة لن يكتسب شرعية دولية، لكنها تدّعي أنه من شأنه أن يقلّل عدد الضحايا بين سكان غزة".

من جانبه "قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ردّاً على هذا التقرير، إن هذه وثيقة أولية من النوع الذي يمكن العثور عليه في جميع مستويات الحكومة والأجهزة الأمنية، ولم تُناقَش مسألة اليوم التالي في أي منتدى رسمي في إسرائيل، وما يُركَّز عليه الآن هو القضاء على القدرات الحكومية والعسكرية لحماس"، وفق الصحيفة.