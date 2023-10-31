أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من غير الممكن تبرير "الأحداث المرعبة في قطاع غزة التي قتل فيها مئات الآلاف من الأبرياء دون تمييز".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول شجار وقع بين قوات الأمن ومتظاهرين اقتحموا مطار محجة قلعة في داغستان ذاتية الحكم التابعة للاتحاد الروسي، بسبب طائرة قادمة من إسرائيل.

وعبّر الرئيس الروسي عن أسفه إزاء الخسائر بين صفوف المدنيين في فلسطين. واعتبر أن الأزمة الجديدة في الشرق الأوسط بدأت مع الهجوم على إسرائيل، و"بدلاً من معاقبة المجرمين والإرهابيين يجري استخدام مبدأ تحميل المسؤولية الجماعية للانتقام".

ولفت بوتين إلى أن هناك محاولات لاستغلال التطورات في الشرق الأوسط ضد روسيا، مضيفاً: "لهذا الغرض يستخدمون الأكاذيب والاستفزازات والعناصر النفسية والمعلوماتية المعقدة والعدوانية".

ونوه كذلك بأن "الاعتداء على التاتيين (يهود الجبال) في داغستان لن يساعد الفلسطينيين"، مستدركاً بالقول: "الطريقة الوحيدة لمساعدة فلسطين هي محاربة من يقفون وراء هذه المأساة".

وأكد بوتين ضرورة "معرفة من يقف حقاً وراء المآسي التي تعاني منها شعوب الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم، ومن ينظم الفوضى القاتلة، ومن المستفيد منها".

واتهم النخبة الحاكمة الحالية في الولايات المتحدة وأتباعها بأنهم "أكبر المستفيدين من عدم الاستقرار العالمي". ورأى أن "الولايات المتحدة ضعفت بوصفها قوة عالمية، ولذلك تحاول خلق عدم استقرار من خلال الفوضى لدى منافسيها الآخرين، بما في ذلك روسيا".

من جانبها حذرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ينذر بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله الحمود أمام مجلس الأمن الدولي ليل الاثنين/الثلاثاء، نيابة عن المجموعة العربية، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال الحمود إن "استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، وما تنتجه من أزمة إنسانية، ينذر حتماً بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة". ودعا المجتمع الدولي إلى بذل جهود للضغط على إسرائيل "كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال المساعدات بما يسمح بعبورها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة".

وتساءل عما إذا كان الوقت قد حان لمجلس الأمن للاستجابة إلى "استغاثات أهالي غزة" وأن "يغلب مبادئ العدالة والإنسانية". وأنهى كلمته بالقول: "لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل".

من جانبه دعا رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي للاقتداء بالجمعية العامة للأمم المتحدة وحكمتها "للاضطلاع بمسؤولياته لوضع حد لسفك الدماء الذي يشكل إهانة للإنسانية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخطراً داهماً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وقال إن إنقاذ البشرية من الجحيم اليوم يعني بالنسبة إلى الأمم المتحدة إنقاذ الفلسطينيين في غزة، مضيفاً: "انظروا إلينا كبشر". وأكد منصور أن أي اعتداء أو حرب "لن تنهي هذا الصراع أو تبدد هذا الظلم، بل لن تفضي سوى إلى تعميقه وتوسيع نطاقه".

وطالب منصور المجلس بالدعوة إلى "وقف هذا الهجوم على أمة بأسرها"، ووقف القتل في الضفة الغربية والتهجير القسري هناك.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "أولوية المجتمع الدولي الآن يجب أن تركز على وقف إراقة الدماء والحد من الضرر اللاحق بالمدنيين ونقل الوضع إلى المسار الدبلوماسي السياسي".

واتهم "ممثلي الدول الغربية في مجلس الأمن بازدواجية المعايير"، مشيرا إلى "مواقفهم تجاه أوكرانيا على الرغم من أن المدنيين في أوكرانيا لا يواجهون نفس قدر التهديدات التي يواجهها سكان غزة". وذكر أن بلاده تبذل جهوداً مكثفة لتهدئة التصعيد لحل الصراع بشكل عاجل.

وعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، لبحث التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وللاستماع إلى إحاطات من مسؤولين في الأمم المتحدة حول الوضع الراهن.