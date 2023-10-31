سياسة
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بعد قصف مستشفى الصداقة بغزة.. وزير الصحة التركي: سنعمل على إعادة الخدمة
أكّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، سعي بلاده لمواصلة مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة تقديم خدماته بعد قصفه، مشدداً على أنه يجب على إسرائيل أن تجهز نفسها للمحاسبة أمام "محكمة الضمير الإنساني".
بعد قصف مستشفى الصداقة بغزة.. وزير الصحة التركي: سنعمل على إعادة الخدمة
مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة بعد تعرُّضه لقصف إسرائيلي / صورة: AA 
31 أكتوبر 2023

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه الاثنين، أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواصلة مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة خدماته بعد تعرضه لقصف إسرائيلي ليل الأحد-الاثنين.

وقال قوجه عبر منشور في منصة إكس: "لا ينبغي أن يكون شكّ في أنه ستُتّخَذ إجراءات حتى يتمكن مستشفى السرطان الذي أنشأته بلادنا في غزة من مواصلة عمله".

ومؤكداً محاسبة إسرائيل على قصف المستشفى قال: "على الذين يقصفون كل ما يتحرك، حتى محيط المستشفى، أن يجهزوا أنفسهم لمحاسبتهم على ذلك أمام محكمة الضمير الإنساني".

وأوضح قوجه أن المنطقة المحيطة بمستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني الذي بنته تركيا في غزة، تَعرَّضَت لقصف شديد الأحد في نحو الساعة 11:00 مساءً.

وكشف أن وزارته تلقت معلومات تُفيد بسقوط شظايا في غرف المستشفى، وانفجار أنابيب المياه، مع قرب نفاد الوقود، واحتمال انقطاع الكهرباء في أي وقت.

وأكّد أن خبيراً (تركياً) تواصل مع أحد الإداريين في المستشفى الذي قال إن الطابق الثالث تَعرَّض للقصف، مع عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب إخلائه مسبقاً احترازاً من تعرُّضه لهجوم محتمَل.

وأشار إلى أنه لولا التدابير الاحترازية لكان سقوط الخسائر البشرية "أمراً لا مفرَّ منه".

وأضاف: "هذا المستشفى، الذي تَعرَّض محيطه لقصف مكثَّف، يُعَدّ مستشفى السرطان الوحيد في غزة، وليس لدى المرضى أي خيار آخر في الوقت الحالي. لقد نفدت أدوية مرضى السرطان الذين هم على فراش الموت".

وتابع: "من المعروف أنه يكاد يكون من المستحيل على الموظفين الذهاب والمجيء من وإلى المستشفى، أو نقل سيارات إسعاف المرضى إلى المستشفى".

وأعرب الوزير التركي عن دهشته من العبارات التي وصلت إلى مسامعه من غزة قائلاً: "كل ما يتحرك يُقصَف".

ونوّه بأن "الإنسانية في حالة قلق. الشعب التركي برمته وجميع المتخصصين في الرعاية الصحية يشعرون بقلق كبير".

كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الاثنين، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تَعرَّض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أوقع أضراراً جسيمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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