استُشهد فلسطينيان بينهما طفل، وأصيب 7 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، خلال اقتحام الاحتلال مدينة طوباس ومناطق عدة بالضفة الغربية، كما فجّرت منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الحاج روحي صوافتة متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في طوباس، كما أعلنت استشهاد الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاماً) من قرية زواتا بمحافظة نابلس، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.

ارتفع بذلك عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 332، بينهم 124 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

بدورها قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 9 مصابين برصاص الجيش، نقلتهم للعلاج في مستشفى طوباس التركي، بعد اقتحام قوات عسكرية إسرائيلية خاصة مدينة طوباس واندلاع مواجهات مع عشرات المواطنين. وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار واشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

وفي بلدة عارورة إلى الشمال من رام الله، قال شهود عيان للأناضول إن "قوة إسرائيلية اقتحمت وعملت لعدة ساعات في منزل العاروري"، مؤكدين أن "الجيش فجّر المنزل، وخلال انسحابه حصلت مواجهات مع شبان فلسطينيين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري: "خلال عملية واسعة النطاق ضد نشطاء حماس في قرية عارورة، قضاء رام الله، استجوب الجنود واعتقلوا العشرات من نشطاء حماس".

واعتقل الاحتلال الإسرائيلي 60 مواطناً من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حسب بيان صادر عن هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة علار شمال طولكرم، ووقعت "اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في ضاحية شويكة بطولكرم"، حسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت القناة بياناً مشتركاً صادراً من كتائب شهداء الأقصى -الرد السريع، وسرايا القدس- كتيبة طولكرم قال: "أوقعنا قوة راجلة من جيش الاحتلال في كمين محكم في منطقة شويكة، واستهدفناها بكمية كثيفة من الرصاص على القوة، ونؤكد وقوع إصابات في صفوفهم"، فيما لم يصدر على الفور رد من الجيش الإسرائيلي حول ما جاء في بيان الكتائب.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في محافظة جنين، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام البلدة والعشرات بحالات اختناق، واندلعت مواجهات عنيفة. كما أصيب شاب بالرصاص الحي، فجر الثلاثاء، واعتُقل 13 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأحرق مستوطنون منزلاً وكهفاً، واعتدوا على ممتلكات المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل. وفي نابلس جرّف مستوطنون أراضي الأهالي بالمنطقة الشمالية في قرية قصرة جنوب نابلس، فيما استُهدفت قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام منطقة المخفية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا بأن سيارات من جيش الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس من عدة محاور، وداهمت أحد المنازل في شارع 16 واعتقلت 4 فلسطينيين.

وكشفت مصادر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "قوات الاحتلال منعت طواقمها من تقديم العلاج لمواطنَين قبل اعتقالهما، كما اعتدت على طاقم الإسعاف خلال نقله مصاباً بالهلع إلى المستشفى، وأجبرته على الترجل من المركبة للتأكد من هويته".

واعتقلت القوات 7 مواطنين من مناطق مختلفة في القدس المحتلة، بينهم النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني ناصر عبد الجواد الذي داهمت القوات منزله في بلدة ديربلوط غرب محافظة سلفيت شمال القدس المحتلة.

كما أصيب مواطنان بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدتَي عناتا والرام شمال القدس المحتلة، فضلاً عن إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في قرية دورا القرع شمال رام الله.

تفجير منزل العاروري

وفجّر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، منزل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في بلدة عارورة قرب رام الله بالضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إن العاروري المسؤول عن تصاعد الهجمات ضد الجيش والمستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية. وكان العاروري أمضى نحو 18 سنة في السجون الإسرائيلية قبل إبعاده خارج الأراضي الفلسطينية عام 2010.

وارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام إلى 330 شهيداً، بينهم 122 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشهد الضفة الغربية تصاعداً ملحوظاً في حجم الاعتقالات والمداهمات لمنازل الفلسطينيين، بالتوازي مع مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين"، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة المحاصر منذ 2006.