قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك إن " الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية في غزة هو عمل وحشي يضيف عملاً جديداً إلى هجماتها اللاإنسانية".

وأضاف في تغريدة نشرها، الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع إكس: "نُدين بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وقال إنّ "الهجمات الإسرائيلية لا علاقة لها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فهذه الهجمات هي مجازر تهدف إلى تدمير شعب غزة".

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية تعرّض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

مدير عام مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية صبحي سكيك أعلن في تصريحات لوكالة الأناضول عن "أضرار بالغة" بالمستشفى جرّاء تعرضه لقصف مباشر من قِبل الطائرات الإسرائيلية.

وأدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم، وقالت في بيان إن "تركيا تُدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اليوم مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية في غزة".

وأكد البيان أنه "لا مبرر أبداً لاستهداف كهذا رغم تزويد الجهات الإسرائيلية مسبقاً بكل المعلومات اللازمة، بما فيها إحداثيات المستشفى الذي يُعَدّ الوحيد في غزة لعلاج مرضى السرطان".

وأضاف أن "الحصار الرامي إلى حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من أبسط الحقوق، والهجمات غير الإنسانية انتهاك علني للقانون الدولي".

ودعا البيان إسرائيل للتراجع عن استهداف سكان غزة بشكل جماعي دون أي تمييز.

ومستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية يُعَد الوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، ويصنّف ضمن أحد أكبر مشافي فلسطين.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يُعَدّ من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفاً و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريراً.

ومنذ 24 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، استشهد فيها 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلاً و2136 سيدة، حسب بيانات رسمية.