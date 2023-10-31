سياسة
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أمريكا.. توقيف المتهم بقتل طفل فلسطيني على خلفية حرب غزة بعد دفعه ببراءته
دفع جوزيف تشوبا، المتهم بقتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي، في ولاية إلينوي الأمريكية، ببراءته من التهم الموجهة إليه، فيما قرر القاضي توقيفه حتى موعد الجلسة المقبلة في يناير/كانون الثاني المقبل.
أمريكا.. توقيف المتهم بقتل طفل فلسطيني على خلفية حرب غزة بعد دفعه ببراءته
الطفل الفلسطيني-الأمريكي وديع الفيومي الذي طعنه رجل أمريكي في ولاية إلينوي حتى الموت / صورة: Reuters
31 أكتوبر 2023

دفع، الاثنين، الأمريكي جوزيف تشوبا، المتّهم بقتل طفل فلسطيني-أمريكي طعناً حتى الموت، ببراءته من التّهم الموجّهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ويواجه تشوبا، البالغ 71 عاماً، تهماً بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة التي وقعت في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيومي البالغ ستّ سنوات، وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاماً) بجروح خطيرة.

ودفع تشوبا ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه لدى مثوله أمام محكمة في إلينوي قرّرت تمديد توقيفه حتى الثامن من يناير/ كانون الثاني، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقاً لمكتب مأمور الأمن في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمَين وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

وأكد أنّ تشوبا، وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة.

والعائلة فلسطينية-أمريكية، حسب "مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" في شيكاغو.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أدان الجريمة التي وصفها بأنها "عمل كراهية مروّع" و"يتعارض مع قيم" الولايات المتحدة.

وأوضح بايدن أن "أسرة الطفل الفلسطينية المسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة سعياً وراء ما نسعى إليه جميعاً (...) ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".

وقال: "إننا كأمريكيين، يجب أن نتّحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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