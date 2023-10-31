حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الاثنين، من أنّ الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل".

وأدان لازاريني فرض إسرائيل "عقاباً جماعياً" على سكان القطاع في حربها ضدّ حركة حماس.

وأوضح المسؤول الأممي: "لنكُن واضحين: العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها بالدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليونَي شخص عالقين في غزة".

ودعا الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن "وقف إطلاق نار إنساني فوري".

من جهته قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن 33 شاحنة تحمل المياه والغذاء وتجهيزات طبية دخلت قطاع غزة الأحد، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم هو "الأكبر منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول"، أي اليوم الذي دخلت فيه أولى المساعدات القطاع المحاصر.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، كانت نحو 500 شاحنة تدخل قطاع غزة يومياً قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ اندلاع الحرب بعد هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس ضدّ إسرائيل.

والجمعة طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحركة حماس.

والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس أيّده 120 عضواً وعارضه 14، فيما امتنع 45 عن التصويت، وذلك من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة.

وفي مسعى للخروج من هذا المأزق تُعِدّ الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس مشروع قرار جديداً.

أزمة المعابر

في سياق متصل، شددت الأمم المتحدة الاثنين على أن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، لافتة إلى أن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.

وأيّدت ليزا دوتن، مسؤولة المساعدات البارزة بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، "ضرورة وجود أكثر من نقطة دخول إلى غزة إذا أردنا إحداث الفارق.. كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات".

وكانت تتحدث نيابة عن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الموجود في إسرائيل للعمل على زيادة حجم المساعدات.

كما دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى زيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة "بشكل عاجل".