حيّد جهاز الاستخبارات التركية الثلاثاء، عدداً من عناصر تنظيم PKK الإرهابي، على رأسهم ما يسمى بـ"مسؤول الشؤون المالية واللوجستية" في منطقة متينا شماليّ العراق.

وتمكنت الاستخبارات التركية، في إطار عمليات "المخلب-القفل"، وبعد عملية أمنية شاركت فيها عناصر ميدانية، من تحييد المدعو حسين بيران الذي يتخذ من اسم "جاهد أكتاي" اسماً حركياً.

وتوصلت الاستخبارات إلى معلومات تُفيد بأن المدعو " أكتاي" يعمل على تأمين الذخائر والأسلحة من أجل استخدامها ضد القوات التركية الفاعلة في المنقطة.

ووضعت الاستخبارات "أكتاي" على رأس قائمة الاستهداف، وصنفته الأجهزة الأمنية التركية في وقت سابق على القوائم البرتقالية للأشخاص المطلوبين.

وفي هذا الإطار جرى تكيف عدد من عناصر الاستخبارات العاملين في الميدان لمتابعة تحركات "أكتاي"، وبعد عملية أمنية محكمة، جرى الكشف عن موقعه وتحييده برفقة عناصر إرهابية أخرى والأسلحة والذخائر التي جمعوها.

والتحق "أكتاي" بالتنظيم الإرهابي عام 2008، وانتقل إلى جبال قنديل شمال العراق حيث مقر التنظيم الإرهابي في الفترة 2009-2012، وعاد لينشط في مدينة شرناق في تركيا، وفي عام 2016 كان الإرهابي مسؤولاً عن استشهاد 3 جنود وعنصرَي أمن أتراك.

وفي عام 2018 ترقى الإرهابي إلى ما يسمى برتبة قائد وحدة في منقطة مخمور في شمال العراق، وفي عام 2019 أصبح مسؤولاً عما يسمى بـ"الشؤون اللوجستية والمالية" في منطقة ميتينا شماليّ العراق.