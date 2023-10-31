كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الثلاثاء، أن إسرائيل تمارس ضغوطاً شديدة على عدد من زعماء الدول الغربية من أجل الدفع باتجاه تهجير سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل تحاول الضغط على مصر من أجل القبول باستقبال اللاجئين، وما زالت تسعى إلى بلورة اتفاق دولي يسمح للبنك الدولي بمحو مبالغ طائلة من ديون مصر مقابل موافقتها على استقبال اللاجئين.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفض هذا التوجه، لكن نتنياهو طالب زعماء دول بأن تسعى للحصول على موافقة مصرية لهذا الغرض، وذلك من خلال إقناعهم بأن هذا "يُعَدّ أحسن خيار".

كما تحاول إسرائيل الضغط باتجاه إخلاء المصابين في قطاع غزة جراء الغارات عبر سفن كبيرة وإقامة مستشفى ميداني في مصر لمعالجتهم.

وقبل أيام كشفت صحيفة عبرية عن توجُّه لدى جهات في الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية مع نهاية الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وحسب صحيفة كلكاليست العبرية فإن وزيرة الاستخبارات غيلا غامليئل تقود هذا التوجه، واكتُشف ذلك في وثيقة رسمية وصلت إلى الصحيفة، وهي وثيقة تدور حولها النقاشات بين الوزارات سرّاً، ولم يكن متوقعاً أن تصل إلى أيدي الجمهور، لكنها وصلت إلى حركة تُدعى "مقر الاستيطان-قطاع غزة"، تبذل جهوداً من أجل عودة الاستيطان في القطاع.

وتبحث الوثيقة خيارات ما بعد الحرب على غزة، ومن ضمنها إقامة مدينة خيام في سيناء، ودعم المهجَّرين بالمساعدات الإنسانية، ثم إقامة مدن لإسكانهم في شمال سيناء، وإقامة منطقة حصينة على امتداد الحدود لمنع المهجرين من العودة إلى غزة.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، الأحد، كرر الرئيس المصري أن بلاده "لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى أراضيها".

وأكد السيسي "موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير"، مضيفاً: "مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".

بدوره شدد الرئيس الأمريكي على "رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم".

ومنذ بداية الأحداث في غزة تكرر السلطات المصرية رفض مخطط تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية وتحديداً سيناء المتاخمة للقطاع، بالتزامن مع دعوات إسرائيلية رسمية إليهم بالنزوح.