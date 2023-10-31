سياسة
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مشروع قانون لدعم إسرائيل.. والبيت الأبيض يرفض وقف إطلاق النار على غزة
أعلن الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، عن مشروع قانون لدعم إسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، بشكل منفصل عما طرحه الرئيس جو بايدن عن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل إسرائيل وأوكرانيا. فيما أعلن البيت الأبيض رفضه وقف إطلاق النار في غزة حالياً.
مشروع قانون لدعم إسرائيل.. والبيت الأبيض يرفض وقف إطلاق النار على غزة
مشروع قانون لدعم إسرائيل.. والبيت الأبيض لا يؤيد وقف إطلاق النار على غزة حالياً / صورة: Reuters
31 أكتوبر 2023

طرح الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، الاثنين، خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.

وكشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.

ويُعدّ هذا واحداً أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون منصبه.

كان جونسون، الذي صوّت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قد قال إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كلٌّ على حدة.

وأكد جونسون أن تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنه مقاتلو حماس.

من ناحيتهم، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة قدرة الكونغرس على مساعدة إسرائيل من خلال تقديم مشروع قانون حزبي.

ولكي يصبح هذا الإجراء قانوناً، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن.

ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل، غداً (الأربعاء).

البيت الأبيض يرفض وقف إطلاق النار

وفي السياق، قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر لن يكون الحل الصحيح، وإن هذا سيفيد حماس حالياً".

جاء ذلك في إجابة كيربي عن أسئلة الصحفيين في واشنطن، وقال رداً على دعوات وقف إطلاق النار الإنساني في غزة: "لا نعتقد أن وقف إطلاق النار الآن هو الحل الصحيح، نعتقد أن وقف إطلاق النار الآن سيفيد حماس".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترحب "بهدنة إنسانية مؤقتة" لإجلاء المدنيين الذين يريدون الهروب من العنف في غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بدلاً من وقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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