سياسة
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دعوات للتحقيق في قتل الأطفال الفلسطينيين.. وتضرُّر 203 مدارس في غزة
دعت جنوب إفريقيا إلى التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بقتل الأطفال الفلسطينيين، مشددة على أنها "جريمة حرب تستوجب الحساب"، فيما أعلنت حكومة غزة تدمير الاحتلال نحو 203 مدارس منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
دعوات للتحقيق في قتل الأطفال الفلسطينيين.. وتضرُّر 203 مدارس في غزة
دعوات للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بقتل الأطفال / صورة: AA
31 أكتوبر 2023

دعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى التحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بقتل الأطفال الفلسطينيين، ومحاسبتها وفق ذلك، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا في بيان الثلاثاء، أن "أكثر من 3257 طفلاً فلسطينياً قُتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قُتلوا في جميع مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019".

وشدّد البيان على أن قتل الأطفال جريمة حرب، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الوفيات بتهم الإرهاب.

كما أكّد أن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لا يحقّ لها الدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية.

وحسب الوزارة فإن "مفهوم حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية يُستخدم بشكل خاطئ من البعض، وبشكل متعمَّد من البعض الآخر، لإضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

ودعت جنوب إفريقيا إلى التحقيق مع من يشجّعون ويدعمون مالياً إسرائيل في الاستخدام غير القانوني للقوة بتهمة المساعدة والتحريض على انتهاكات القانون الدولي.

وذكّرَت الوزارة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف طارئ لإطلاق النار والفتح الفوري لممرّ إنساني لتوفير الغذاء والإمدادات الطبية والوقود.

وطالبت كذلك الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية السكان المدنيين من القصف".

تدمير المدارس

في سياق آخَر، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ألحقت أضراراً بـ203 مدارس، منها 45 خرجت عن الخدمة.

وقال مدير المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحفي الاثنين، إن "الاحتلال دمّر 85 مقرّاً حكومياً و47 مسجداً و3 كنائس، وعشرات المرافق العامة والخدماتية".

وأشار معروف إلى تضرُّر أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن هذه الإحصائيات ما زالت غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.

وأكّد أن إسرائيل ارتكبت 908 مجازر بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما ارتقى 35 صحفياً و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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