رفض الطبيب النرويجي مادس غيلبرت، الاثنين، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مستشفى الشفاء قاعدة عسكرية.

وأدان الطبيب النرويجي في مقابلة تليفزيونية القصف الذي تتعرض له المستشفيات في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها باتت حجر الزاوية الأخير في حفظ النسيج الاجتماعي في قطاع غزة بعد أن تحولت إلى مراكز إيواء النازحين من القصف.

وأضاف غيلبرت أن التهديدات التي تعرضت لها المستشفيات في قطاع غزة والعاملون فيها من الكوادر الطبية تبعث بالقلق والخوف، خصوصاً في ظل تكرار القصف حولها.

وطالب الطبيب النرويجي الذي عمل في مستشفى الشفاء لأكثر من 16 عاماً شهد خلالها حرب 2008، وحرب 2014، رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بوضع الأدلة والبراهين على وجود مركز سيطرة للمقاومة تحت الشفاء، مضيفاً أنه سبق أن تعرض المستشفى لتهديدات مماثلة في الحروب السابقة.

وأشار الطبيب إلى أنه طيلة فترة عمله في المستشفى عاش وتنقل فيها بحرّية دون أي تقيد، وأنه صوّر فيلماً وثائقياً ولم يعترض أحد.

وأكد غيلبرت أنه لا يعمل في أي مكان لا يلتزم اتفاقية جنيف، مضيفاً أنه حتى لو ادعى الجيش الإسرائيلي وجود هدف عسكري ومدني مختلط فإن عشرات الآلاف من الأشخاص يتلقون العلاج في هذا المكان، والأولوية لحماية المدنيين، فلا يمكن قصف أي مستشفى ما دام لم يكن له وظائف عسكرية واضحة للغاية.

وقال الطبيب النرويجي إنه يمكث في القاهرة منتظراً السماح له بالدخول إلى غزة لإظهار التضامن مع زملائه الأطباء، فتضامنه هو ما يجعل منه إنساناً محترماً.

ويدّعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة"، وسبق أن هددت قوات الاحتلال عدداً من مستشفيات القطاع، وقصفت عدداً منها.

وشهدت الأيام الماضية تكثيفاً في القصف الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في غزة، ومستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.

وتشنّ إسرائيل منذ 25 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8525 شهيداً، بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، إلى جانب 21543 أُصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء.