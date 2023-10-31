سياسة
3 دقيقة قراءة
عمل في الشفاء 16 عاماً.. طبيب نرويجي يرفض مزاعم إسرائيل حول المستشفى
اعترض الطبيب النرويجي مادس غيلبرت على مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، محذراً من كارثة إنسانية يتعرض لها قطاع غزة.
عمل في الشفاء 16 عاماً.. طبيب نرويجي يرفض مزاعم إسرائيل حول المستشفى
رفض الطبيب النرويجي مادس غيلبرت مزاعم إسرائيل باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية. / صورة: AA
31 أكتوبر 2023

رفض الطبيب النرويجي مادس غيلبرت، الاثنين، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مستشفى الشفاء قاعدة عسكرية.

وأدان الطبيب النرويجي في مقابلة تليفزيونية القصف الذي تتعرض له المستشفيات في قطاع غزة، مشيراً إلى أنها باتت حجر الزاوية الأخير في حفظ النسيج الاجتماعي في قطاع غزة بعد أن تحولت إلى مراكز إيواء النازحين من القصف.

وأضاف غيلبرت أن التهديدات التي تعرضت لها المستشفيات في قطاع غزة والعاملون فيها من الكوادر الطبية تبعث بالقلق والخوف، خصوصاً في ظل تكرار القصف حولها.

وطالب الطبيب النرويجي الذي عمل في مستشفى الشفاء لأكثر من 16 عاماً شهد خلالها حرب 2008، وحرب 2014، رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو بوضع الأدلة والبراهين على وجود مركز سيطرة للمقاومة تحت الشفاء، مضيفاً أنه سبق أن تعرض المستشفى لتهديدات مماثلة في الحروب السابقة.

وأشار الطبيب إلى أنه طيلة فترة عمله في المستشفى عاش وتنقل فيها بحرّية دون أي تقيد، وأنه صوّر فيلماً وثائقياً ولم يعترض أحد.

وأكد غيلبرت أنه لا يعمل في أي مكان لا يلتزم اتفاقية جنيف، مضيفاً أنه حتى لو ادعى الجيش الإسرائيلي وجود هدف عسكري ومدني مختلط فإن عشرات الآلاف من الأشخاص يتلقون العلاج في هذا المكان، والأولوية لحماية المدنيين، فلا يمكن قصف أي مستشفى ما دام لم يكن له وظائف عسكرية واضحة للغاية.

وقال الطبيب النرويجي إنه يمكث في القاهرة منتظراً السماح له بالدخول إلى غزة لإظهار التضامن مع زملائه الأطباء، فتضامنه هو ما يجعل منه إنساناً محترماً.

ويدّعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة"، وسبق أن هددت قوات الاحتلال عدداً من مستشفيات القطاع، وقصفت عدداً منها.

وشهدت الأيام الماضية تكثيفاً في القصف الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء في غزة، ومستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.

وتشنّ إسرائيل منذ 25 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 8525 شهيداً، بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، إلى جانب 21543 أُصيبوا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us