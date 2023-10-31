سياسة
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وزيرة الداخلية البريطانية تصف مظاهرات دعم فلسطين بـ"مسيرات كراهية"
هاجمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان المسيرات الداعمة لفلسطين في لندن معتبرةً أنها "مسيرات كراهية"، كما ألمحت إلى إمكانية تعديل قانون التظاهر خصوصاً لمنعها.
وزيرة الداخلية البريطانية تصف مظاهرات دعم فلسطين بـ"مسيرات كراهية"
وزيرة الداخلية البريطانية تصف مظاهرات دعم فلسطين بـ"مسيرات كراهية" / صورة: Reuters
31 أكتوبر 2023

وصفت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة لفلسطين في العاصمة لندن بأنها "مسيرات كراهية".

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء الطارئ في لندن برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك الاثنين، لمناقشة تأثير الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في المجتمعات في البلاد.

وقالت برافرمان: "في رأيي، توجد طريقة واحدة فقط لتعريف هذه المسيرات، بأنها مسيرات كراهية".

وكشفت الوزيرة أن الحكومة البريطانية تراجع القوانين المتعلقة بالتظاهرات، متابعة: "إذا كنا بحاجة إلى تغيير القوانين، كما فعلنا العام الماضي لمنع الاحتجاجات، فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات".

كما اعتبرت في بيان يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أن "التلويح بالعلم الفلسطيني قد لا يكون قانونياً".

ورغم تصريحها، يشارك المتظاهرون في مسيرات أسبوعية يرفعون فيها الأعلام الفلسطينية، تضامناً مع سكان قطاع غزة.​​​​​​​

كما شهد عديد من العواصم والمدن العربية والإسلامية والأوروبية، تظاهَرَ عشرات الآلاف في لندن السبت الماضي، حاملين الأعلام الفلسطينية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وإنقاذ أهالي غزة من القصف الإسرائيلي المستمر.

ونُظّمت كذلك مسيرات في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وغلاسكو.

كانت شرطة العاصمة البريطانية حذّرت من أنه يُتوقع أن يتدخل الضباط، إذا استخدم المتظاهرون كلمة "الجهاد" في الهتافات.

وتشنّ إسرائيل منذ 25 يوماً عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمّرَت فيها أحياءً بكاملها، وأوقعت 8525 شهيداً منهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وأُصيبَ 21543 بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً، وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسَرَت ما يزيد على 220 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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