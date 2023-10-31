أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون نية تركيا في أن تكون واحدة من أهم الجهات الفاعلة العالمية في القرن الجديد، مشدداً على أن البلاد تتقدم بسرعة وثقة نحو أهدافها في عامي 2053 و2071.

وفي مقال نشرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية وإنترفاكس الروسية، قال ألطون إن "تركيا ستكون واحدة من أهم الجهات الفاعلة في القرن الجديد".

وأوضح أن الهياكل الدولية مثل مجلس الأمن الدولي أثبتت أنها غير كافية في حل القضايا العالمية، بل إنها أدت إلى تفاقم هذه المشكلات، ما أدى إلى تفاقم الأزمات.

وشدد ألطون على ضرورة إنشاء منظمات دولية تتماشى مع روح القرن الجديد وتأخذ في الاعتبار الديناميكيات العالمية الناشئة.

وقال: "تستخدم تركيا بشكل فعال أدوات التفاعل الحديثة بين الدول، مثل القنوات الإنسانية والدبلوماسية، وكذلك الدبلوماسية العامة، في حل القضايا العالمية والإقليمية".

وأضاف: "لقد أظهر دور تركيا في اتفاقية ممر الحبوب إمكاناتها كقوة فاعلة في إيجاد الحلول التي تمتد إلى ما هو أبعد من منطقة واحدة، بما في ذلك منطقة جغرافية أوسع بكثير، وخاصة في إفريقيا".

وحول مستقبل مكانة تركيا في القرن الجديد، قال ألطون "إن جميع الابتكارات التي جلبتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُحشد لجعل هذا الطموح مستداماً".

وأضاف أن "الجمهورية التركية تواصل مسيرتها وفق المبادئ والقيم التي أرستها في تأسيسها في المجالات كافة التي يستلزمها التحديث".

ولفت إلى أن "القرن الجديد للجمهورية سيكون قرن تركيا. وهذا ليس ادعاءً ورغبة مجردة أو غير واقعية؛ إنها رؤية قوية تنبع من التاريخ والوحدة الوطنية وحكمة الدولة والقدرة على أن تكون دولة".

وشدد على أن موقع تركيا وإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية هي من بين أهم العوامل التي تؤكد شرعية ادعائه.

وأشار إلى أن "القيادة القوية والدبلوماسية الفعالة والمتعددة الاستخدامات والهدف المتمثل في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً تشكل الركائز الأساسية لترميز قرن الجمهورية باعتباره قرن تركيا".

كما بيّن ألطون أن الحل والموقف السياسي الموجه نحو الإنسانية الذي قاده الرئيس رجب طيب أردوغان في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير أثبت فاعلية تركيا في الشؤون الدولية.

وقال إن تركيا اكتسبت احتراماً في الديناميكيات الدولية وتؤدي بنجاح دوراً محورياً، ولا سيما في المسائل الإقليمية، بما في ذلك الشرق الأوسط والقوقاز.

وتابع: "كما يتضح من الأوضاع في أوكرانيا وقره باغ والقضايا الإقليمية الأخرى، مع اقترابنا من القرن الثاني للجمهورية، أصبحت تركيا دولة رائدة ومؤثرة في المنطقة".