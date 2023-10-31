قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الثلاثاء، إن الهجمات التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني تجاوزت حدود المجزرة ويمكن وصفها بالإبادة الجماعية.

جاء ذلك في تصريحات قبيل اجتماع الوفدين التركي برئاسته، والليبي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في العاصمة أنقرة.

وفيما يخص ليبيا، أشار قورتولموش إلى أن تركيا تراقب من كثب المشكلات التي تشهدها ليبيا في السنوات الأخيرة، وقال: " في هذا السياق نتمنى استمرار الوجود القوي للحكومة في طرابلس وأن تجتمع ليبيا في نهاية المطاف تحت سقف واحد".

وشدّد على أن تركيا تقف إلى جانب الحكومة الشرعية، وستواصل دعمها لليبيا من أجل حل مشكلاتها بأقرب وقت واستعادتها لمكانتها اللائقة في المجتمع الدولي.

وأشار قورتولموش إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للمشكلات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط والدول الإسلامية هي الانقسامات والصراعات الداخلية فيما بينها، وقلة قدرتها على الالتقاء بنقاط مشتركة.

وتابع: "للأسف أحد أكبر أسباب عدم إمكانية إيقاف هذه العقلية التي تقصف المستشفيات والمدارس والتجمعات المدنية والأماكن التي يوجد بها الأطفال، هو تفكك وانقسام دول المنطقة".

وأكد ضرورة التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مليونين و300 ألف شخص يسعون للبقاء على قيد الحياة من دون توافر خدمات المياه والغذاء والمستشفيات.

وأضاف: "إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة في غزة، فإن إسرائيل بالطبع هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك، ولكن جميع الدول وخاصة بعض الدول الغربية التي تدعم العدوان الإسرائيلي مسؤولة أيضاً بالدرجة الأولى عن هذه الوحشية والمذبحة".

من جانبه، تمنى تكالة لتركيا النجاح في طريق تنميتها، مؤكداً قوة العلاقات بين شعبي البلدين.

كما أعرب عن شكره لتركيا إزاء مساعداتها لليبيا، لافتاً إلى أن أنقرة لها ثقلها على المستوى الدولي.

ودعا تكالة تركيا إلى مواصلة جهودها من أجل إيقاف الهجمات ضد المدنيين في غزة.